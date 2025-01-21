南部地震 台積電：中科南科部分廠區人員疏散

中央社／ 新竹21日電

南部今天凌晨發生地震台積電表示，部分中科、南科廠區達到疏散標準，依緊急應變程序進行人員疏散。目前確定廠區人員都安全無虞。

凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度不到10公里，全台有感，中南部及東南部多處震度達4級，最大震度是嘉義縣大埔6級弱，台北市為2級。

台積電指出，部分中科、南科廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點。

中科 台積電 地震

延伸閱讀

網傳高雄地震後十全路有歪樓還傳火警 警消：假訊息

餘震！台南市地震規模4.2 最大震度嘉義縣3級

凌晨強震 台積電回應：中科及南科廠員工緊急疏散 詳細影響有待清點

凌晨地震規模6.4 震央嘉縣大埔鄉 嘉義市傳火警、瓦斯異味

相關新聞

鴻海退休老臣戴正吳 追討獎勵金…公司：依法辦理

已退休的鴻海老臣、夏普（Sharp）前會長戴正吳因挽救夏普轉虧為盈並重返東證一部，狀告鴻海及創辦人郭台銘，要求給付12....

中研院技術突破 太陽能電池效率高3成

中研院攜手國內頂尖學者組成的下世代太陽能電池研發團隊，以兩年的時間成功開發出光電轉換效率超過百分之卅一的下世代（疊層式鈣...

30年老臣…戴正吳告鴻海 討6億獎金

已退休的鴻海老臣、夏普（Sharp）前會長戴正吳，因挽救夏普轉虧為盈並重返東證一部，提告鴻海及創辦人郭台銘，要求鴻海給付...

台積預期：66億美元補助陸續到位

依據美國晶片法，台積電可獲六十六億美元（約台幣二一七三億元）用在美國建造三座晶片廠。台積電財務長黃仁昭說，預期資金在川普...

台積電美國補貼到手 財務長透露上季已取得15億美元

美國總統川普曾指責台灣「竊取」美國的晶片產業。不過，台積電財務長黃仁昭向美國媒體透露，去年第4季已獲得15億美元的美國政...

台積美國廠 產官都支持

儘管外界臆測，川普政府的產業政策變動難以揣測，不過，台積電持續投資美國腳步不變，台積電董事長魏哲家日前在法說會上表示，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。