凌晨強震 台積電回應：中科及南科廠員工緊急疏散 詳細影響有待清點
今（21）天凌晨0點17分的強震，由於台南地區震度達5弱，台中震度也達4級，台積電也立刻做出回應，表示中科和南科廠已達疏散標準，依人員安全為第一優先，公司已依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散，有關影響也在清點中。
由於今天地震搖晃的時間有數十秒之久，尤其震度高的南部和中科是台積電重要生產據點之一，台積電立刻進行人員工疏散，因機台大部分有防震設計，預料受損情況不會太高，只是搖晃太久擔心機台移位，得停機重新定位後調校再啟動，但實際影響恐得等明日公司清點再做進一步說明。
依中央氣象局公布，這次地震各地震度包括：嘉義縣6弱、台南市5弱、高雄市5弱、嘉義市地4級、雲林縣4級、台東縣4級、南投縣4級、屏東縣4級、花蓮縣4級、彰化縣4級、台中市4級、澎湖縣4級、苗栗縣3級、宜蘭縣3級、新竹縣3級、新竹市2級、桃園市2級、新北市2級、台北市2級、基隆市1級。
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