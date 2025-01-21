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台南嘉義有感地震 台積電部分中科、南科廠區疏散

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

今（21）日凌晨台南與嘉義地區發生顯著有感地震台積電（2330）表示，該公司部分中科、南科廠區達疏散標準。

台積電指出，該公司以人員安全為第一優先，依照緊急應變程序，進行室內與室外疏散以及清點中。

中科 台積電 地震

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