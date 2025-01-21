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台積預期：66億美元補助陸續到位
依據美國晶片法，台積電可獲六十六億美元（約台幣二一七三億元）用在美國建造三座晶片廠。台積電財務長黃仁昭說，預期資金在川普政府領導下將繼續到位。
黃仁昭接受美國財經媒體ＣＮＢＣ專訪說，隨著台積電晶片製造廠達成建造和生產里程碑，預期資金在川普政府下將逐步到位。他說，「其實我們第四季就獲得第一批政府資助」，取得十五億美元資金。
黃仁昭說，經過一些生產延誤後，亞利桑那州第一座製造廠已開始於去年第四季生產先進晶片。他還說，另外兩座在亞利桑那州的工廠也在興建，預計第二座工廠將於二○二八年開始運作。
川普在總統選戰中曾公開批評晶片法及其龐大資金，主張關稅更有利於促使晶片製造業移回美國；他還曾指責台灣「偷走」美國晶片產業。
賓州大學裴利世界學院資深專案經理善學（Thomas Shattuck）對中央社說，川普多次直言台灣必須增加國防經費，也說台灣「偷走」美國晶片生意，這些都是新說法。善學說，他預期台灣會在川普上任的前一百天或六個月內提出軍購清單，向川普明確傳達訊息：「我們聽到了你的抱怨，並且已有具體應對措施」。
善學說，他預期台灣在川普任內，會就半導體產業合作達成新協議，就像台積電在川普首任內決定在鳳凰城建廠一樣。未來可能是封裝或其他半導體領域廠商，選擇在一個美國搖擺州投資，這符合川普美國優先政策，「台灣加強軍購及半導體產業赴美投資，是最直接回應川普方式」。
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