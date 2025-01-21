台積電美國補貼到手 財務長透露上季已取得15億美元

美國總統川普曾指責台灣「竊取」美國的晶片產業。不過，台積電（2330）財務長黃仁昭向美國媒體透露，去年第4季已獲得15億美元的美國政府補貼，有信心川普政府將繼續為台積電在美投資計畫提供資金。

黃仁昭接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，隨著晶圓廠達到營建和生產里程碑，預期在川普執政下，美國政府提供的資金會繼續到位。此前，拜登政府承諾將依「晶片與科學法」提供66億美元資金，協助台積電在亞利桑那州興建三座先進晶圓廠。

針對外界關注美國投資布局進展，台積電董事長魏哲家16日在法說會上提到，台積電不僅與拜登政府有很好溝通，也與川普政府溝通良好，同時獲得美國聯邦、州和地方等各級政府的承諾與支持。

魏哲家表示，「在美國，該公司與美國政府有著長期良好的合作關係，甚至早在2020年5月宣布亞利桑那州晶圓廠投資案之前就已經建立。」

魏哲家進一步指出，台積電先進製程一定會優先考量在台灣量產，主要因美國供應鏈生態系不完整，但也正與美國政府溝通，擴大生態系獎勵及建立，逐步縮小和台灣落差，不會將所有先進製程移往美國，所以不會變成「美積電」。

黃仁昭接受外媒採訪時表示：「實際上，去年第4季時，我們已獲得第一批政府補貼。」他透露，台積電已經獲得其中的15億美元資金。

他說，在經歷了一些生產延後後，亞利桑那州一廠去年第4季已經開始生產先進晶片，至於另外兩座廠正按計畫興建中，第二座廠預定2028年投產。

台積電是在2020年5月宣布於亞利桑那州的第一筆投資，整體三座工廠的總投資額將超過650億美元。

然而外界擔心，川普上任後是否會重新檢視拜登執政時期的晶片補貼案。川普在競選總統期間，曾公開批評這套法案與其承諾投入近530億美元投資美國半導體供應鏈的做法，他主張關稅才是推動在美國本土生產晶片的更有效策略。川普當選後，還曾指責台灣「偷走」美國晶片生意。不過，產業專家表示，預期川普會大致維持拜登時期的晶片產業補貼政策，原因是國會兩黨都抱持支持立場。



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