中研院光電技術大突破

光電技術大突破，中研院長廖俊智昨（20）日宣布，團隊耗時兩年開發出光電轉換效率超過31%的下世代太陽能電池元件，較目前市售最新太陽能電池產品高出三成以上，有助未來升級太陽能發電裝置，在不增加土地使用面積條件下，提高太陽光發電量。

中研院關鍵議題研究中心主任李超煌表示，中研院和大學研究團隊兩年前啟動技術開發時，一開始就邀請國內太陽能廠商一起探討，了解其需求。如今實驗室成功發展出高效太陽能關鍵技術，下一步還需優化製程、放大元件面積等，進而開發更符合量產規模的製造方法，他估計應可在兩年後商轉。

這項突破性的關鍵技術，是中研院攜手國內頂尖學者組成研發團隊，整合來自中研院、成功大學、清華大學、明志科技大學等高效太陽能光電技術研究專長的各領域專家共同完成。

廖俊智指出，台灣雖擁有優越日照條件，但太陽能發電裝置需占用大面積土地，造成台灣不易大幅增加太陽能發電場域，提升太陽能電池光電轉換效率是化解困境的核心策略，藉由提高單位面積的裝置容量與發電量，緩解土地需求壓力。

中研院表示，市售矽基太陽能電池，目前最高轉換效率約22%至24%，若以相同技術幾乎不可能突破30%，未來太陽能電池技術須向多接面或堆疊式方向研發。此次突破的最新技術，疊層式太陽能電池以鈣鈦礦上層吸收矽晶無法吸收的光子，其餘光子再由下層矽晶吸收，藉此增加轉換效率，成功突破關鍵技術，最高光電轉換效率達31.5%。