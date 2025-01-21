中研院光電技術大突破
光電技術大突破，中研院長廖俊智昨（20）日宣布，團隊耗時兩年開發出光電轉換效率超過31%的下世代太陽能電池元件，較目前市售最新太陽能電池產品高出三成以上，有助未來升級太陽能發電裝置，在不增加土地使用面積條件下，提高太陽光發電量。
中研院關鍵議題研究中心主任李超煌表示，中研院和大學研究團隊兩年前啟動技術開發時，一開始就邀請國內太陽能廠商一起探討，了解其需求。如今實驗室成功發展出高效太陽能關鍵技術，下一步還需優化製程、放大元件面積等，進而開發更符合量產規模的製造方法，他估計應可在兩年後商轉。
這項突破性的關鍵技術，是中研院攜手國內頂尖學者組成研發團隊，整合來自中研院、成功大學、清華大學、明志科技大學等高效太陽能光電技術研究專長的各領域專家共同完成。
廖俊智指出，台灣雖擁有優越日照條件，但太陽能發電裝置需占用大面積土地，造成台灣不易大幅增加太陽能發電場域，提升太陽能電池光電轉換效率是化解困境的核心策略，藉由提高單位面積的裝置容量與發電量，緩解土地需求壓力。
中研院表示，市售矽基太陽能電池，目前最高轉換效率約22%至24%，若以相同技術幾乎不可能突破30%，未來太陽能電池技術須向多接面或堆疊式方向研發。此次突破的最新技術，疊層式太陽能電池以鈣鈦礦上層吸收矽晶無法吸收的光子，其餘光子再由下層矽晶吸收，藉此增加轉換效率，成功突破關鍵技術，最高光電轉換效率達31.5%。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Switch 2真的來了！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言