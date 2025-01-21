劉鏡清與桃竹苗首長座談 評估新增產業用地完善路網

為了加速落實「桃竹苗大矽谷推動方案」，國發會主委劉鏡清今天邀集中央部會，與桃竹苗首長座談，討論「桃竹苗大矽谷」推動事宜。對於縣市所提新增產業用地、完善交通路網等需求，國發會表示，將與相關部會進行評估規劃。

劉鏡清今天邀集中央部會，與桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠及苗栗縣長鍾東錦座談。

國發會表示，為了配合桃竹苗大矽谷推動方案，中央將攜手地方政府完善周邊9大生活機能生態圈，包括供水、供電、居住、教育、醫療、文化、交通旅宿、生活購物及淨零廢棄物等配套措施與基礎建設。

至於部分屬於各地方政府權責或必須配合部分，劉鏡清也請縣市長協助加速推動，研議引進民間資金及促參方式，透過中央與地方共同合作，希望帶動更多在地就業機會，提升員工薪資所得，有助於加速區域平衡發展。

今天會議中，各縣市提出關於「桃竹苗大矽谷推動方案」建設需求與推動建議，包括新增產業用地、完善交通路網、加速推動新竹輕軌、新設學校與實驗中學、增設醫療資源等，國發會表示，中央部會將進行審慎評估規劃，並建立聯繫窗口，持續與各地方政府研議討論，國發會也會定期追蹤辦理進度與情形。

劉鏡清說，已建立中央與地方治理平台，後續將持續透過此平台，就中央與桃竹苗地方跨域相關議題，進行協調及溝通。

國發會表示，桃竹苗地區已經是國際半導體及科技產業重鎮，科技產業上中下游供應鏈完整，產官學研與新創能量豐沛，若能串聯桃竹苗，相信將可達成「桃竹苗大矽谷」的發展願景。