台積美國廠 產官都支持

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

儘管外界臆測，川普政府的產業政策變動難以揣測，不過，台積電持續投資美國腳步不變，台積電（2330）董事長魏哲家日前在法說會上表示，已得到美國客戶及美國聯邦、州和市政府的強力承諾和支持，目前取得實質性進展。

魏哲家指出，台積電所有的海外決策都基於客戶的需求，因為客戶重視地理靈活性與政府支持的必要程度，而這也是為了最大化股東價值。 他表示，「在美國，台積電與美國政府有著長期良好的合作關係，甚至早在2020年5月宣布亞利桑那州晶圓廠投資案之前就已經建立。」

憑藉早期工程晶圓生產的成果，魏哲家表示，台積電提前推進亞利桑那州首座晶圓廠的生產計畫，此晶圓廠已於去年第4季進入量產，採用N4製程技術，而且其產量與位於台灣的晶圓廠相當。憑藉台積電強大的製造能力與執行力，有信心從亞利桑那州晶圓廠提供與台灣晶圓廠相同水準的製造質量與可靠性。

此外，對於亞利桑那州後續的計畫，魏哲家表示，當地第二座與第三座晶圓廠的建設已持續按部就班進行中。這些晶圓廠將基於客戶端的需求，採用更先進的3奈米、2奈米或A16製程技術。台積電將持續在促進客戶成功方面扮演重要且不可或缺的角色，也會成為美國半導體產業重要的合作夥伴與推動者。

魏哲家表示，台積電將會利用其製造技術及量產規模的優勢，成為營運所在地區中最有效率及成本效益最高的業者，並支持客戶成長。

台積電 晶圓廠 美國

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