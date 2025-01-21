Micro LED 2025年將放量
隨Micro LED量產技術日臻成熟，面板雙虎逐步完成產能建置作業。
友達（2409）繼量產Micro LED精品手表後，更進一步建置全球最高世代4.5代Micro LED生產線，預計2025年投入量產。
群創的Micro LED已在3.5代線低溫多晶矽（LTPS）產線投產，未來可擴大至6代線生產，Micro LED有望成為面板雙虎下一波營運成長新利器。
Micro LED被視為下一代顯示技術主流，主要是它採用無機材料、結構簡單，具備低功耗、高亮度與色彩飽和度、低反射且具備耐撓曲且易彎曲、反應速度快、超省電、壽命較長、效率較高等優點；加上功率消耗量約為LCD的十分之一、OLED的一半，符合當前要求節能減碳趨勢。
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