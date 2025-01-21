戴正吳 暱稱「日本通的戴桑」
曾經在鴻海集團服務、被員工暱稱為「日本通的戴桑」戴正吳，是土生土長的宜蘭子弟，戴正吳曾在大同公司服務，有機會赴日深造兩年，打下流利且深厚的日文基礎。
戴正吳於1986年加入鴻海（2317），隨著鴻海創辦人郭台銘開疆闢土，在負責鴻海旗下消費電子事業群時期，拿下索尼（Sony）PS2遊戲機訂單，建立戰功。2004年，戴正吳獲郭台銘拔擢，擔任鴻海集團副總裁，由於他與日本的深厚關係，而被譽為鴻海集團的「德川家康」。
鴻海集團2016年3月透過轉投資入主日本夏普，5月夏普董事會通過戴正吳擔任夏普社長，成為夏普百年來首位台灣人社長。
戴正吳為了讓夏普這家百年老店重生，每天工作17小時，住進位於大阪屋齡30年的夏普員工宿舍「早春寮」，每天搭著交通車上班，7點10分前就會到公司，進辦公室前，還要向夏普創辦人早川德次的銅像鞠躬行禮，讓夏普人感受到他復興夏普的決心。
經過一年多的努力，戴正吳帶領夏普轉虧為盈，並在2017年12月重返日本股市由大型企業股票組成的東證一部；2017年日本富比士雜誌中，戴正吳被選為日本百大CEO（Forbes Japan CEO Ranking 2017）之一，是榜上唯一的台灣面孔。
2020年5月，戴正吳交棒夏普社長、轉任夏普會長及執行長。2022年2月，戴正吳交棒夏普執行長一職，由常務執行董事吳柏勳升任執行長。
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