TV面板價揚…超大尺寸需求最旺 雙虎吞補丸

集邦科技（TrendForce）昨（20）日發布2025年元月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，受偏光板缺貨影響，加上中國大陸以舊換新政策延續，推升電視面板價格續漲，其中，75吋以上超大尺寸面板需求尤其旺。

業內預期，這波價格走勢向上，將對面板雙虎友達（2409）和群創（3481）營運添大補丸 。

群創董事長洪進揚看好今年面板產業需求成長，主要著眼於電視面板的量、價可望逐步回溫，PC和NB也可望有小量成長；2025年會比2024年呈現溫和成長。友達董事彭双浪認為，今年在同業「按需生產」、商用機種回溫及預期換機潮的帶動下，對2025年產業供需相對樂觀。

TrendForce研究副總范博毓表示，去年中國大陸實施以舊換新政策以來，成功帶動內需市場成長。因此再加碼延續至2025年，推升電視備貨需求穩定，其中超大尺寸面板需求更熱絡。面板廠的產能對應也都採盡量滿足需求為主，預期即將到來的農曆新年將不會進行歲修控產。

電視面板需求熱絡，加上傳出偏光板產能供給有缺口，面板廠將更有底氣調漲電視面板價格。預估1月的電視面板價格，32吋與43吋將上漲1美元，50吋持平，55吋調漲1美元。大尺寸面板需求較好，65吋調漲2美元；超大尺寸面板如75吋調漲3美元，85吋調漲4美元。

他指出，觀察第1季監視器面板需求與上季約略持平，意味著整體需求雖在底部，但是並未更差。由於電視面板價格起漲，電視與監視器面板產能排擠問題又將浮現，讓監視器面板需求將有機會朝更好的方向發展。面板廠除維持價格穩定，並伺機尋求價格調漲的機會。現階段買賣雙方對於面板價格維持穩定並無太大歧見，預估1月的監視面板價格將持平。

范博毓認為，NB面板受到關稅議題發酵的影響，從去年12月起部分品牌客戶就開始增強備貨。考量川普就任後的實際政策方向尚不明朗，多數面板廠在價格策略上仍維持穩定為主。部分品牌客戶雖然短期需求增強，但3月後的需求動能仍需視川普後續政策而定。仍按兵不動是多數品牌商的策略，暫以觀望為主，由於買賣雙方均持觀望態度，預估1月的NB面板價格仍然持平。