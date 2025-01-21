鴻海退休老臣戴正吳 追討獎勵金…公司：依法辦理

經濟日報／ 記者蔣永佑蕭君暉／台北報導
鴻海。路透
鴻海。路透

已退休的鴻海（2317）老臣、夏普（Sharp）前會長戴正吳因挽救夏普轉虧為盈並重返東證一部，狀告鴻海及創辦人郭台銘，要求給付12.3億元的獎勵金。新北地院證實，該案勞資調解失敗，已於去年11月改分「重勞訴」案件進行審理，原告請求金額降為6億元。

鴻海昨（20）日發布重大訊息回應，關於本案，鴻海基於合法合規精神，一切依法辦理。

新北地院指出，全案於去年5月23日收案，先依勞動事件法先行調解，去年11月8日調解不成立，基於請求金額超過600萬元，因此，於同月12日改分重勞訴案件審理。

新北地院表示，戴正吳原起訴請求金額為12億元，在調解不成立移付審理後，減縮請求金額為6億元，並已繳納裁判費474.2萬元。全案今年1月13日首度開庭時，兩造向法官表示，合意停止訴訟，依法四個月內若未表示續行審理，法官將視為撤回告訴。

媒體報導，2016年，郭台銘砸3,888億日圓（約新台幣819億元）入主日本液晶之王夏普，當時夏普虧損累累陷入債務大於資產困境，被東京證交所（簡稱東證）從東證一部（大型公司、主要成份股）降格至二部（中小型公司）；郭台銘為此欽點集團副總裁戴正吳擔任夏普社長，並與戴正吳簽下一紙激勵獎金合約，只要能夠達成合約內，包括重返東證一部等條件，就給付一定數額的鴻海股票給戴正吳當獎勵金。

從公司治理角度來看，由於夏普大虧，鴻海在2023年第1季認列業外投資損失高達173億元，夏普的虧損拖累到鴻海，若還要付給戴正吳6億元獎勵金，恐怕不符合公司治理，也很難說服董事會與股東。

而且夏普在2022年6月以換股方式，向WPL買回堺工廠（SDP）八成股權，讓SDP回歸成為夏普全資子公司。根據夏普公開資料，SDP在收購前的2018到2020財年財報，分別虧損285億、196億和1,020億日圓。這相當於買回一個拖油瓶，也是導致鴻海在2023年第1季大幅認列夏普虧損的主要原因。此外，合約是鴻海要給付獎勵金給戴正吳，但與戴正吳簽約的對象，是時任鴻海董事長的郭台銘，在追討訴訟過程中，必須要得到郭台銘的認可，才有理由強制鴻海給付。

夏普 戴正吳 鴻海

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