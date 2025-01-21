酷澎打造健康職場 獲肯定

職場安全與員工健康已成為跨國企業的重點必修課。美商Coupang酷澎致力於打造以人為本的永續工作環境，為台灣員工推出「健康管理與關懷計畫」（Coupang Care）。台灣酷澎在2024年底獲得衛福部國民健康署的「健康職場認證標章」，認可相關政策對員工的實質幫助。

酷澎健康暨福祉資深經理劉怡辰表示，2024年酷澎挹注大量的人力、資源，參考國際標準，設置一套完整的健康安全SOP，推出涵蓋物流廠安全規範、緊急應變，以及提供心理諮商、法律和醫療等專業支援的健康措施。

酷澎在短短半年內就推行了15項聚焦員工健康福祉政策，劉怡辰說：「幾乎每兩個月，員工都可以感受到我們具體的進展與計畫的落實。」

酷澎實行了多項全員健康關懷措施，其中「行動健檢」一小時內便能完成。劉怡辰指出，健檢當天以台北辦公室為例，變成小型醫院，辦公室內部劃分成不同檢查站，員工在工作中安排短暫時間，就能高效完成健檢，顛覆「健檢曠日廢時」印象，展現酷澎「火箭速配」精神不只為消費者服務、也造福員工。

劉怡辰表示，酷澎對員工的照顧一向優於法規，例如酷澎的員工照護團隊會根據健檢結果，重點關注風險較高的員工，提供專業的建議。

例如有位員工從以前就有疑似糖尿病前期的狀況，但一直疏於處理，這次健檢後，公司提醒員工趕快就醫，他也因此開始重視高血糖問題。

衛福部國民健康署在2024年底授予台灣酷澎「健康職場認證標章」，酷澎將持續透過系統化流程與高效的健康措施，全方位關懷員工身心，實踐為員工打造健康安全職場環境的承諾。