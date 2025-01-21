中華電祭「5I」 推動數位平權

中華電信（2412）指出，2022年推出的數位賦能生態系，已串聯眾多公益團體、合作夥伴以科技力協助偏鄉、弱勢族群一起邁向數位時代的智慧便利生活。同時秉持企業社會責任，結合數位科技與多元公益活動，讓弱勢族群獲得平等的學習機會與生活品質。

此外，響應聯合國永續發展目標（SDGs），中華電信提出 「5I SDGs」 行動策略，包含「I幫盲」、「I學習」、「I科技」、「I分享」與「I環保」，從偏鄉學童、樂齡長者到身障朋友，運用科技推動數位平權，實踐「科技與愛同行」的永續願景。

中華電信2009年起結合輔仁大學推動「伴您好讀」計畫，召募大專生透過網路進行一對一課輔，陪伴偏鄉學童增強學習成效，提高學童學習效率，擴展學習者的視野，攜手台灣世界展望會與誠致教育基金會，推動蘭嶼兒少關懷數位計畫與CoLab跨校共備共課計畫，運用數位力量串連教育資源，讓數位學習的種子在偏鄉發芽。

針對樂齡長者與身障族群，中華電信表示，2023至2024年推動超過80場智慧學堂，累積服務逾5,000人次。課程內容包括手機應用、網路安全、防詐騙宣導與數位生活技能等，全國巡迴舉辦13場iPhone助盲課程，並捐贈二手iPhone，活動最遠延伸至澎湖馬公，惠及超過300位視障朋友，協助視障者掌握數位工具。

中華電信指出，2024年創新推出「馨心學堂」，突破單一受助者模式，建構「受助者貢獻所長」的雙向循環。透過數位培訓，身障族群成為「星星講師」，攜手企業志工深入偏鄉社區，為樂齡長者提供數位課程與技能指導，已培育52位身障講師，深入十個社區，累積服務超過2,000人次長者，不僅增強長者數位素養，讓長者更自信的融入數位生活，更鼓勵身障朋友走出家門，貢獻所學，創造自我價值，實現科技與溫暖並存的社會共融。

此外，中華電信遍布全國的17個營運處2024年共推動65項專案，結合在地資源與策略夥伴，規劃具地方特色的數位學習活動，涵蓋長者音樂療育、偏鄉學童數位學習、身障族群數位賦能及偏鄉長者智慧課堂等多元內容，受益近7,000人次、3.2萬中小企業獲得數位賦能。

例如台南營運處在巴黎奧運期間與台南市政府合作，邀請大內國中、南化國中學童於南瀛天文館觀看績優舉重選手方莞靈奧運賽事，並透過XR、AR科技重現舉重訓練成長歷程。中華電信台南營運處總經理蔡旻宏表示，透過數位科技，讓偏遠地區學童沈浸於奧運的熱血精神，激發有為者亦若是的學習動機，充分實現區域數位平權。

中華電信基隆營運處響應基隆市政府「亞洲最有愛公車」服務願景，啟用「便民貼心鈴」友善乘車服務。基隆營運處總經理李俊傑說，便民貼心鈴提供輪椅族、年長及行動不便者更安全與便利的預約公車服務，讓弱勢族群享受數位科技帶來的便利與智慧生活。

展望未來，中華電信強調，將運用數位科技，讓偏鄉學童、樂齡長者及身障朋友跨越學習障礙，擁抱數位時代的便利與樂趣。同時，企業志工投入將帶動更多在地行動，讓數位平權的理念在每一個角落扎根。中華電信不僅是科技的提供者，更是愛與希望的傳遞者，透過數位賦能為弱勢族群、中小企業開啟機會之門，攜手共創平等、共融與永續發展的美好未來。