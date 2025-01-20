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大摩：利基型DRAM生產仍過剩NAND價格下半年可望回升

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，利基型動態隨機存取記憶體（DRAM）的供應過剩問題愈來愈嚴重，主要是因為大陸產能過剩。不過，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格有機會在下半年回升。

在台股中，大摩對群聯（8299）及力積電（6770）都維持中立評等，將群聯目標價從420元上調到460元，對力積電則從19元下調到 16.5元；南亞科（2408）及華邦電（2344）則維持「劣於大盤」，目標價分別為20元及17.5元。

大摩指出，消費型DRAM現貨折價高達46%，高於一個月前的42%。消費型DRAM產業供過於求，可能成為結構問題。研調機構集邦科技（TrendForce）預估，DDR4 價格在今年第1季將季減10-15%，到第2季再季減5-10%。

大摩指出，南亞科的業務有60%來自於消費型DRAM，面臨來自於大陸廠商長鑫存儲的激烈競爭。雖然南亞科本身預估今年位元出貨量將年增20%或以上，但在定價環境疲軟的情況下，大摩預期南亞科今年仍將是虧損的一年。另外，大摩還下調力積電的今年預估獲利，以反映消費型DRAM定價環境弱於預期。

集邦預估，今年第1季NAND價格將季減13-18%，第2季再季減0-5%。大摩認為，當上半年的價格已完全反映市況時，下半年NAND價格可望出現反彈跡象，屆時可能對NAND股票變得較樂觀。大摩的產業調查也顯示，NAND廠商一直在削減產能。

大摩表示，群聯的營收年成長及毛利率可能在近期達到高峰，但股價仍合理。群聯的創新業務則受惠於人工智慧（AI）需求強勁，今年上半年對營收的貢獻可能大幅增加。

南亞科 大摩

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