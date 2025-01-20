遠傳旗下數聯資安SOAR每月為企業阻擋200億次攻擊事件

近年來，全球駭客攻擊事件頻傳，資訊安全議題愈發受到政府與企業的高度關注，對資安防護的需求持續攀升。遠傳子公司數聯資安的SOC服務結合AI、機器學習與自動化技術，顯著提升資安事件的偵測與回應速度，連續三年榮獲SOC服務A級特優評價，並通過四項ISO認證，是國內唯一運用領先的大數據技術，推出「U-SOC次世代雲地聯防監控服務」，結合情資平台強化情資蒐集，提升告警與應變處理能力。從事前預防、事中監控及補強、到事後應變及調查，全面整合並提供自動化聯防服務（SOAR），每月為企業阻擋200億次攻擊事件。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，AI時代來臨，網路攻擊與詐騙等威脅加劇，遠傳與數聯資安長期攜手服務企業與政府單位，以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）」、雲端技術與IT實戰力，結合數聯資安深厚的資安經驗與專業團隊，以成為客戶最信賴的夥伴為目標，持續提供更高品質的資安服務，守護每一位客戶的資訊安全，扮演企業數位轉型過程中最堅實的後盾。

數聯資安在今年的行政院資安服務廠商評鑑中，榮獲「SOC服務」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」與「社交工程演練」等五項資安服務的「A級」最高評價，不僅是對數聯資安卓越技術與服務實力的充分認可，也證明數聯資安在資安監控與防護領域值得客戶的信賴。

此外，數聯資安表示，在資安健診、弱點掃描、滲透測試與社交工程演練等服務領域表現卓越，累計至今已成功發現超過20項重大CVE弱點。作為遠傳的子公司，數聯資安憑藉超過20年的資安技術深耕，成為國內最大且最專業的資安服務公司之一，也將秉持專業、創新與「讓您心安」的理念持續精進與努力，為企業建構AI時代必備的永續力與韌性。