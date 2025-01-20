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「護國神山」台積電供應鏈旺！宇辰用軟體綁住客戶 領先對手三年

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
董事長暨總經理何瑞祥。王郁倫攝影
董事長暨總經理何瑞祥。王郁倫攝影

台積電（2330）調高2025年資本支出上看420億美元，協力廠宇辰系統（7813）目前業務8成來自半導體產業，並以晶圓代工龍頭跟記憶體大廠為兩大主要客戶，隨客戶全球擴廠動工，供應鏈也受惠業績成長，宇辰今年更加速投資軟體研發，目標透過推動軟體訂閱制提升附加價值。

護國神山帶動供應鏈業績起飛，宇辰系統主要從事廠務自動化及電力工程系統整合服務，為高科技廠廠務儀器控制提供服務，統一控制生產所需的水、氣、化、機電、空調等廠務設備，並承接後續維運合約，宇辰也跟台灣EPC大廠合作做其下包廠商，跟漢唐（2404）、和淞（6826）、帆宣（6196）、洋基（6691）、亞翔（6139）等業者合作。

宇辰2011年打入護國神山供應鏈，董事長暨總經理何瑞祥是公司靈魂人物，追隨神山海外設廠腳步，宇辰集團也設置大陸南京子公司以及越南子公司，並成立美國子公司及德國子公司，至於日本熊本則是透過跟恩嘉系統合資。

與一般半導體EPC大廠不同之處，在於宇辰積極投資軟體研發，宇辰表示，工業4.0是研發重點，公司的強項就是幫客戶根據不同場域客製化，協助客戶導入AI、機器學習或深度分析，以軟體搭配硬體方式銷售，軟體過去多半是賣斷，另外再簽訂根據工程總價1~2成金額的維護合約，不過未來也評估部分軟體推行訂閱制，2026年目標軟體訂閱制業績貢獻（以2025年基期）再成長10～15%。

相對於一般的EPC業者負責大包工程，包括管路、馬達工機或冰機等硬體設備，宇辰則專注核心系統，如軟硬體整合及客製化設計，故宇辰除是Tier1供應商，有時也是Tier 2供應商，角色彈性，但也必須開發許多系統整合軟體及維運平台，如震動監測管理系統、能源管理系統、監視整合平台、5G IOT管理及視覺辨識系統、光阻液管理系統、廠管系統。小瓶酸管理系統等等。

何瑞祥表示，宇辰跟主要客戶合作開發軟體多年，很多軟體被業主要求做很多版本的軟體修改，甚至40~50次！很多成果是雙方共同腦力激盪而成，甚至是客戶給個方向，宇辰研發摸索完成，故若業主改找其他競爭對手服務，必須要解釋並教導非常多細節，更涉及許多專業領域，「不可能的！即使再給對手三年時間也不可能（嬴過宇辰）！」他說。

兩家半導體客戶業績預估2025年將貢獻宇辰6~7成業績，他表示，未來幾年光半導體新廠的建置需求就成長不完，一座半導體廠的維運經費一年至少要花200億元，還有維運修改及新廠建置需求，樂觀預期未來幾年將隨半導體營運成長。

2024年宇辰新成立宇辰能源，投入電力交易及儲能碳盤查等業務，2024年營收3.5億元，目標今年業績4.5億元，持續成長。

半導體 軟體

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