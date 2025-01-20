搶春節添購家電商機 中嘉寬頻推「智慧家電隨心選」
中嘉寬頻表示，迎接農曆春節到來，家家戶戶都忙著為家中除舊布新，加上領了年終獎金後，更是增添新家電的好時機，中嘉寬頻提供「智慧生活系列」方案家電隨心選，凡申辦300M（含）以上光纖上網搭數位有線電視指定方案，月付1,099元起，精選多款話題熱賣家電如輝葉沙發按摩椅、AOC Google TV、Dyson二合一涼暖風扇、Dyson吹風機…等數十款智慧家電，搭配指定光纖上網方案，零元帶回家。
此外，中嘉寬頻指出，線上自助申辦指定方案，再加碼享通路限定月租費月月折$200獨家優惠；針對喜歡窩在家看片、追劇的消費者，透過專人聯繫申辦指定方案，還可用每月99元超低價加購CATCHPLAY+影音服務，盡享各式好萊塢院線強檔、歐美影集、精選台劇任你看。
中嘉寬頻表示，「智慧生活系列」方案家電隨心選，在居家生活類精選除濕神機LG UV抗菌1級變頻除濕機、歐洲銷售第一飛利浦奈米級空氣清淨機、抗菌洗淨更安心的禾聯變頻洗脫烘滾筒洗衣機等，視聽娛樂類則有搭載4K UHD杜比視界與杜比全景聲的AOC Google TV，搭載NETRANGE娛樂平台的禾聯65吋/55吋QLED電視機，也可挑選Switch OLED主機+配件大禮包，紓壓美容類則搭配各大電商平台熱銷的輝葉沙發按摩椅、Dyson吹風機、一次搞定潔齒護齦的飛利浦Sonicare智能護齦音波震動牙刷等。
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