研調：筆電搭生成式AI功能 今年占比上看6成

生成式人工智慧（AI）可提供嶄新內容與想法，幫助用戶解決問題，包括宏碁、華碩等多家品牌廠都積極投入。根據研究機構Counterpoint Research的數據，2024年超過1/4的筆記型電腦具備生成式AI能力，2025年占比將達到60%。

Counterpoint Research今天在官網發布研究報告，2024年AI筆電持續成長，超微（AMD）、高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）等晶片廠推動Copilot+筆電，輝達（NVIDIA）則致力推動具備生成式AI能力的高性能筆電。

根據微軟定義，Copilot+ PC的規格至少需16GB記憶體、256GB儲存容量、神經處理器（NPU）算力達40TOPS（1 TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作）以上。

Counterpoint Research的數據顯示，2024年第4季全球個人電腦（PC）市場出貨量年增3.7%，成長相對穩健，主要受到年終購物季及中國補貼政策的推動。此外，由於Windows 10作業系統將於2025年10月終止支援，企業持續進行IT升級，帶來穩定的PC訂單。

Counterpoint Research認為，PC市場已恢復正常的季節性，在2024年人工智慧個人電腦（AI PC）推出後，進入新的發展階段。

宏碁董事長陳俊聖日前在集團尾牙晚宴受訪表示，原本預期今年第3季AI PC價格會降到899美元（約新台幣2.95萬元）、799美元或更低的價格甜蜜點，但因為廠商競爭激烈及技術進步，他認為發生時間點可能會比第3季更早一些。