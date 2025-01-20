集邦：超大尺寸電視面板漲勢強勁 需求更是熱絡

集邦科技20日公布元月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，受偏光板缺貨影，電視面板漲勢持續，尤其超大尺寸電視面板需求旺。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板1月價格，因大陸境內以舊換新政策仍延續至2025年，TV備貨需求穩定，其中超大尺寸面板需求更是熱絡，面板廠目前的產能對應上也都是以盡量滿足需求為主，預期農曆新年將不會進行歲修控產。在TV面板需求熱絡之下，加上近期傳出偏光板供給產能有缺口，面板廠將更有底氣調漲TV面板價格。目前預估1月份的TV面板價格，32吋與43吋將上漲1美元，50吋持平，55吋調漲1美元，大尺寸面板因為需求較好，65吋調漲2美元，75吋調漲3美元，85吋調漲4美元。

他指出，目前觀察今年第1季MNT面板需求與上季約略持平，意味著整體需求雖在底部，但是並沒有更差，且由於電視面板價格開始起漲，TV與MNT面板產能排擠的問題可能又將浮現，MNT面板需求將有機會朝更好的方向發展，面板廠也更有空間維持價格穩定，並伺機尋求價格調漲的機會。現階段買賣雙方對於面板價格維持穩定並無太大歧見下，預估1月份的MNT面板價格將維持持平水準。

范博毓認為NB面板受到關稅議題發酵的影響，的確從去年12月起部分品牌客戶就開始增強備貨，但因為川普就任後的實際政策方向仍不明朗，因此多數面板廠在面板價格策略上仍以維持穩定為主要方向，而部分品牌客戶雖然短期有增強需求，但3月份後的需求動能仍需視川普後續政策而定，因此多數品牌客戶現階段仍按兵不動，暫以觀望為主，在買賣雙方大都保持觀望的態度之下，預估1月份的NB面板價格仍以維持持平為主。