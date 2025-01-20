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高階自駕、物流需求帶動 估光達市場產值2029年達53.52億美元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新《2025紅外線感測應用市場與品牌策略》報告，目前光達（LiDAR）於車用市場主要用於乘用車、無人計程車（robo-taxi）等，在工業市場則支援機器人、工廠自動化和物流等應用。受到Level 3及更進階的自動駕駛系統和物流運輸帶動，預估光達市場產值將從2024年的11.81億美元成長至2029年的53.52億美元，年複合成長率達35%。

面對市場競爭壓力，汽車製造商除了積極採用自適應性頭燈（ADB Headlight）、貫穿式尾燈（Full-Width Taillight）等先進技術，也持續在乘用車導入光達技術以實現先進駕駛輔助系統（ADAS）和Level 3自動駕駛功能，主要推動車廠如Volvo、通用汽車（General Motors）、Audi、Volkswagen、BMW、現代（Hyundai）、紅旗（Hongqi）、長安（Changan）、理想（Li Auto）、問界（AITO）、蔚來（NIO）、Toyota、Nissan 等。

商用車部分，車用光達已用於無人巴士（Autonomous Bus）、無人計程車和無人貨車（Autonomous Truck），支援Level 4高級自駕功能，包含道路接駁和點對點運輸（Point to Point），以緩解人力不足問題，並節省人事及運輸成本。TrendForce表示，隨Level 3和更進階的自駕技術發展與上路，預估車用光達（系統）市場產值將持續成長，有望於2029年達34.43億美元，2024至2029年間的年複合成長率為35%。

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