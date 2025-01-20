和碩首個GB200機櫃 已交貨美商Lambda
代工廠和碩先前投資美國雲端服務供應商（CSP）Lambda，如今又有好消息。和碩組裝的首個輝達GB200伺服器機櫃正式交貨到Lambda資料中心，象徵和碩人工智慧（AI）伺服器業務邁向新的里程碑。
和碩在社交求職平台領英（LinkedIn）發文宣布，搭載輝達（NVIDIA）AI晶片的GB200 NVL72機櫃已成功交付給Lambda，並暗示雙方未來還有更多合作可能。
輝達執行長黃仁勳18日在台北宴請多家供應商，和碩也在領英發文刊登黃仁勳在午宴與和碩董事長童子賢、共同執行長鄭光志與鄧國彥的合照，並感謝輝達的認可與支持。
Lambda主要為工程師與研究人員提供雲端服務、工作站及伺服器等基礎設施和解決方案，客戶包括英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等科技大廠，以及史丹佛大學、哈佛大學等學術機構。
和碩17日公告，透過子公司和瑋投資以近2000萬美元（約新台幣6.33億元）入股Lambda，取得0.76%股權，目的為財務性投資。
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