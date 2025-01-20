Switch 2遭殃？ NCC：預算遭刪新款3C產品無法上市
今年iPhone17、Switch2將上市，針對藍白聯手將刪減、凍結預算，國家通訊傳播委員會（NCC） 代理主委陳崇樹在上午記者會中表示，每年認證的射頻器材有7000多件，包含新款手機、遊戲機等3C產品，將無法上市。
立法院會今、明兩天將處理朝野黨團、立委對114年度中央政府總預算提案，預料將上演表決大戰。行政院長卓榮泰上午率部會首長舉辦記者會，通傳會由代理主委陳崇樹說明。
陳崇樹表示，該會單位預算被提案刪成1元，額度為7.46億，包含人事費6.4億，剩下將近9000萬；對民眾影響方面，一大部分是射頻管制器材、終端器材，第二部分為打詐。
陳崇樹表示，射頻器材每年都會有認證7000多件，包含人手一機的新款手機、品牌手機，甚至新的遊戲機、藍牙耳機等、無線麥克風等，這些都將無法上市，「114年度各位將沒辦法像其他國家一樣享受品牌產品」。
他表示，舊就有認證也無法進口，因為射頻管制器材系統無法運作，直接連到海關的通關比對審驗系統，報關行報給的將會停擺，這部分去年有2500多件，每一案對應約兩個貨櫃的量，民生3C產品進口將受影響。
陳崇樹雖未點名哪些3C產品，但網友及部分媒體已直接連結為iPhone17、任天堂Switch2等受國人高度關注的3C產品將受影響。
另外，陳崇樹表示，警消專用電信的部分，當災害發生時，國外救難團隊來台灣，要有專案許可，例如透地雷達審驗等，警消專用器材將無法進口，會影響救災、救人的任務遂行。
陳崇樹表示，民眾手機要優化，電信業者基地台進口，或是特殊設備要在颱風時維修進口汰換，若受影響，將造成部分地區成為通訊孤島。
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