快訊

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

肝醣歸零…4月大女嬰遭獨留8天餓死 狠母殺人罪起訴

總預算案表決 黃國昌：政院手握2.9兆預算還不會施政 請卓榮泰下台負責

Switch 2遭殃？ NCC：預算遭刪新款3C產品無法上市

聯合報／ 記者侯俐安黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前排左三）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，甚至把數發部、通傳會等部會預算刪到1元，這是讓部會停擺，是毀滅中華民國的第一步。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前排左三）今天率多個部會首長舉行記者會，指出國家面臨總預算風暴來襲，甚至把數發部、通傳會等部會預算刪到1元，這是讓部會停擺，是毀滅中華民國的第一步。記者潘俊宏／攝影

今年iPhone17、Switch2將上市，針對藍白聯手將刪減、凍結預算，國家通訊傳播委員會（NCC） 代理主委陳崇樹在上午記者會中表示，每年認證的射頻器材有7000多件，包含新款手機、遊戲機等3C產品，將無法上市。

立法院會今、明兩天將處理朝野黨團、立委對114年度中央政府總預算提案，預料將上演表決大戰。行政院長卓榮泰上午率部會首長舉辦記者會，通傳會由代理主委陳崇樹說明。

陳崇樹表示，該會單位預算被提案刪成1元，額度為7.46億，包含人事費6.4億，剩下將近9000萬；對民眾影響方面，一大部分是射頻管制器材、終端器材，第二部分為打詐。

陳崇樹表示，射頻器材每年都會有認證7000多件，包含人手一機的新款手機、品牌手機，甚至新的遊戲機、藍牙耳機等、無線麥克風等，這些都將無法上市，「114年度各位將沒辦法像其他國家一樣享受品牌產品」。

他表示，舊就有認證也無法進口，因為射頻管制器材系統無法運作，直接連到海關的通關比對審驗系統，報關行報給的將會停擺，這部分去年有2500多件，每一案對應約兩個貨櫃的量，民生3C產品進口將受影響。

陳崇樹雖未點名哪些3C產品，但網友及部分媒體已直接連結為iPhone17、任天堂Switch2等受國人高度關注的3C產品將受影響。

另外，陳崇樹表示，警消專用電信的部分，當災害發生時，國外救難團隊來台灣，要有專案許可，例如透地雷達審驗等，警消專用器材將無法進口，會影響救災、救人的任務遂行。

陳崇樹表示，民眾手機要優化，電信業者基地台進口，或是特殊設備要在颱風時維修進口汰換，若受影響，將造成部分地區成為通訊孤島。

延伸閱讀

海軍盼潛艦預算全數照列 林思銘：改凍結50％專報後動支

預算審查「3部會業務費砍剩1元」 徐巧芯曝原因：沒有功能

NCC主委懸缺 洪孟楷：民進黨完全不審 真在乎嗎

數發部：若業務費砍至1元或全刪 將影響台灣網路安全

相關新聞

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘 公司回應了

根據周刊報導，曾被視為是鴻海（2317）創辦人郭台銘的得力助手，已退休的鴻海副總裁、前夏普（Sharp）會長戴正吳，一狀...

川普上任前夕 台積電美國廠獲15億美元撥款補助

美國總統的川普即將上任前夕，在市場擔心後續給予赴美補助恐有變數之際，台積電的財務長黃仁昭向美國媒體表示，美國亞利桑那州廠...

曾被譽為是鴻海集團的「德川家康」前夏普會長戴正吳告郭台銘

媒體報導，前夏普會長戴正吳對鴻海及創辦人郭台銘提告。鴻海今天中午發布重大訊息表示，關於本案，鴻海基於合法合規精神，一切依...

Switch 2遭殃？ NCC：預算遭刪新款3C產品無法上市

今年iPhone17、Switch2將上市，針對藍白聯手將刪減、凍結預算，國家通訊傳播委員會（NCC） 代理主委陳崇樹在...

英特爾晶圓代工宣布美國國防部RAMP-C計畫加入新客戶

英特爾晶圓代工宣布國防工業基礎（Defense Industrial Base，以下簡稱DIB）客戶Trusted Se...

SAP 斬獲新單！「雲端 ERP」獲五鮮級導入 3個月就可上線

軟體供應商思愛普（SAP） 20日宣布，旗下SAP S/4HANA 雲端 ERP系統成功獲「五鮮級國際餐飲集團」採用，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。