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鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

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鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘 公司回應了

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
戴正吳（左）接受鴻海董事長郭台銘（右）指示，2016年擔任夏普社長。圖／聯合報系資料照片
戴正吳（左）接受鴻海董事長郭台銘（右）指示，2016年擔任夏普社長。圖／聯合報系資料照片

根據周刊報導，曾被視為是鴻海（2317）創辦人郭台銘的得力助手，已退休的鴻海副總裁、前夏普（Sharp）會長戴正吳，一狀將郭台銘及鴻海告上法院，並追討逾10億元獎勵金。

鴻海科技集團20日表示，關於本案，本公司基於合法合規精神，一切依法辦理。

根據鏡周刊報導，上週新北地方法院，傳出一則重大的勞工求償民事訴訟，事涉三方大有來頭。被告的兩方，分別是全球電子代工龍頭鴻海，以及創辦人郭台銘，提告的一方則是已退休的前鴻海集團副總裁、前日本夏普會長（董事長）戴正吳，要求鴻海給付逾十億元的獎勵金。

夏普 戴正吳 鴻海

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