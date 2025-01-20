SAP 斬獲新單！「雲端 ERP」獲五鮮級導入 3個月就可上線

軟體供應商思愛普（SAP） 20日宣布，旗下SAP S/4HANA 雲端 ERP系統成功獲「五鮮級國際餐飲集團」採用，而該公司也將藉此實踐「營運核心轉型上雲」的目標，並進一步將ERP導入集團旗下所有的門市中，透過串聯每日旗下門市的百萬筆交易資料及各項營運數據，持續優化集團經營管理成效，實現數據化治理目標，加速上市櫃準備腳步邁向資本市場，並推動國際化發展進程，將台灣餐飲實力推向世界舞台。

據悉，五鮮級國際餐飲集團成立至今邁入第十年，其火鍋品牌「五鮮級鍋物」在南台灣的直營門市數量領先業界，目前於全台擁有63家直營和加盟門市。集團近年持續擴大營運項目，陸續展開「一底夯」平價燒肉品牌、「二了嗎」精緻熱炒等旗下品牌。

隨著集團事業版圖日趨茁壯，五鮮級亟需一套全新ERP系統，應對日益增長的業務需求，降低大量人工作業，因而展開ERP轉型上雲專案，並選擇顧問團隊碩益科技協助其導入SAP S/4HANA雲端ERP，僅用3個月完成新系統上線，助攻五鮮級快速打造強韌的數位核心，優化營運流程、提升數據透明度，扎穩企業經營根基。

五鮮級國際餐飲集團總經理柯李興表示，團隊成立的宗旨就是希望讓更多消費者能用親民的價格享受到五星級的美味，為了加速集團擴張腳步，實現在全台突破101家門市並進軍國際的目標，「我們很需要一個能作為集團數位轉型後盾的夥伴。看準SAP S/4HANA雲端ERP導入較快速且具有可擴展性，以及在協助企業落實數據治理、國際化發展與上市櫃準備的多項優勢，且內建並持續新增AI等SAP全球研發的多項創新技術應用，我們相信SAP能靈活因應我們成長過程中的多元需求，並幫助管理層提升決策效率」。

五鮮級採用SAP S/4HANA雲端ERP 後，已成功實現集團營運管理效率再升級。柯李興提到，「SAP S/4HANA雲端ERP完整串接我們的門市銷售及財務數據，每天自動匯入資料進而能協助集團掌握100%營運數據正確率、強化內稽內控機制，並因應市場變化即時擬定精準策略。此外，財務流程大幅縮短立帳到沖帳耗費時間，現在月結大幅提前11天就能獲得報表；會計同仁也受惠 ERP 自動生成傳票功能，省下手動輸入和計算作業，每天多出2小時投入財務策略討論，為公司營收帶來正面助益」。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，餐飲市場競爭日趨激烈，且面臨人才稀缺、留才不易的挑戰，「數位化」與「國際化」發展已成為近年餐飲業的轉型趨勢，同時有愈來愈多餐飲業計畫前進資本市場，亟需一套堅實的數位核心系統支持，輔以數據驅動營運決策、提升集團化管理成效。本次五鮮級選擇採用SAP S/4HANA雲端 ERP，優先聚焦財務流程優化與重新梳理，不僅大幅降低重複性的人工作業，也讓管理層得以即時掌握營運數據擬定決策。

陳志惟重申，「我們期待透過SAP雲端ERP 的財務、採購、庫存管理、銷售與生產等完整應用，以及協助餐飲產業將營運核心轉型上雲的豐碩經驗，協助五鮮級成為台灣指標性的全球餐飲品牌。展望未來，五鮮級會持續極大化 SAP S/4HANA雲端 ERP各項功能發揮的綜效，強化數據能見度，提升食材訂貨和倉庫管理的精準度，並善用SAP 商業AI有效提升集團整體營運效率，加速角逐國際盃，在高度競爭的餐飲市場搶占先機」。