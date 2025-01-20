川普上任前夕 台積電美國廠獲15億美元撥款補助
美國總統的川普即將上任前夕，在市場擔心後續給予赴美補助恐有變數之際，台積電的財務長黃仁昭向美國媒體表示，美國亞利桑那州廠已獲15億美元撥款補貼，台積電有信心川普政府將會繼續為在美投資計畫提供資金。
黃仁昭是接受美國財經媒體CNBC訪問時做上述表示。稍早台積電已和商務部完成66億美元補助簽約，這是在現任總統拜登即將卸任前依晶片與科學法所提供的補助金額。台積電也承諾在亞利桑那州興建三座先進晶圓廠。
黃仁昭透露，台積電已在去年第4季獲得第一批政府補貼，金額15億美元。
台積電是在2020年5月宣布於亞利桑那州的第一筆投資，整體三座工廠的總投資額將超過650億美元。第一廠已在去年4月完工，並在9月開始以4奈米製程為客戶投片量產，12月交付第一批晶圓給客戶，完成海外布局新里程碑
亞利桑那州廠第二廠也已完成主體工程，後續將展開以利機台進駐的機電整合工程，預定導入3奈米製程於2028年投產；第三廠將導入2奈米以下先進製程，預定2030年量產。
台積電董事長魏哲家日在法說會後受訪表示，台積電先進製程一定會優先考量在台灣量產，主因美國供應鏈生態系不完整，但也正與美國政府溝通，擴大生態系獎勵及建立，逐步縮小和台灣落差，不會將所有先進製程移往美國，所以不會變成「美積電」。
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