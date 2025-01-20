快訊

不跟科技大老站隊川普2.0…黃仁勳缺席就職大典 外媒：他沒捐錢

不只剴剴！保母姐妹再涉凌虐2嬰 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅

喜傑獅「1讚折1元」害自己！突稱退出消費市場 網1句話開酸公關災難

川普上任前夕 台積電美國廠獲15億美元撥款補助

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電亞利桑那州廠已獲15億美元撥款補助。圖/擷自紐約時報
台積電亞利桑那州廠已獲15億美元撥款補助。圖/擷自紐約時報

美國總統的川普即將上任前夕，在市場擔心後續給予赴美補助恐有變數之際，台積電的財務長黃仁昭向美國媒體表示，美國亞利桑那州廠已獲15億美元撥款補貼，台積電有信心川普政府將會繼續為在美投資計畫提供資金。

黃仁昭是接受美國財經媒體CNBC訪問時做上述表示。稍早台積電已和商務部完成66億美元補助簽約，這是在現任總統拜登即將卸任前依晶片與科學法所提供的補助金額。台積電也承諾在亞利桑那州興建三座先進晶圓廠。

黃仁昭透露，台積電已在去年第4季獲得第一批政府補貼，金額15億美元。

台積電是在2020年5月宣布於亞利桑那州的第一筆投資，整體三座工廠的總投資額將超過650億美元。第一廠已在去年4月完工，並在9月開始以4奈米製程為客戶投片量產，12月交付第一批晶圓給客戶，完成海外布局新里程碑

亞利桑那州廠第二廠也已完成主體工程，後續將展開以利機台進駐的機電整合工程，預定導入3奈米製程於2028年投產；第三廠將導入2奈米以下先進製程，預定2030年量產。

台積電董事長魏哲家日在法說會後受訪表示，台積電先進製程一定會優先考量在台灣量產，主因美國供應鏈生態系不完整，但也正與美國政府溝通，擴大生態系獎勵及建立，逐步縮小和台灣落差，不會將所有先進製程移往美國，所以不會變成「美積電」。

台積電

延伸閱讀

美中新局台灣難插手 李彥秀：賴清德須慎思「均衡點」

德駐美大使：川普恐剝奪美執法部門和媒體獨立性

川普回歸：落實競選承諾阻礙重重？

川普重返白宮 將以力量與威懾重塑拉美新戰略

相關新聞

川普上任前夕 台積電美國廠獲15億美元撥款補助

美國總統的川普即將上任前夕，在市場擔心後續給予赴美補助恐有變數之際，台積電的財務長黃仁昭向美國媒體表示，美國亞利桑那州廠...

SAP 斬獲新單！「雲端 ERP」獲五鮮級導入 3個月就可上線

軟體供應商思愛普（SAP） 20日宣布，旗下SAP S/4HANA 雲端 ERP系統成功獲「五鮮級國際餐飲集團」採用，而...

川普重返白宮 台積電預期晶片補助繼續逐步到位

依據美國「晶片法」，台灣積體電路製造公司可獲66億美元（約新台幣2173億元）用以在美建造3座晶片廠。台積電財務長黃仁昭...

台積電已獲15億美元首批補助金 財務長：有信心川普政府續資助

即將上任美國總統的川普曾經指責台灣「竊取」美國的晶片產業。不過，台積電的財務長黃仁昭向美國媒體表示，有信心川普政府將繼續...

三星怎從護國神山走向毀滅？謝金河揭「1事」是衰敗開始 這科技園區也恐成破口

即使是一流跨國企業也會走向毀滅：三星的掙扎

CoWoS沒砍單 台積南科再擴2廠

輝達執行長黃仁勳旋風式訪台行程甫落幕，就傳出台積電要在南科擴充兩座CoWoS產能，此舉形同粉碎砍單傳言。業界預期，台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。