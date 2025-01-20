台積電已獲15億美元首批補助金 財務長：有信心川普政府續資助

即將上任美國總統的川普曾經指責台灣「竊取」美國的晶片產業。不過，台積電的財務長黃仁昭向美國媒體表示，有信心川普政府將繼續為台積電在美投資計畫提供資金。

黃仁昭接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，隨著晶圓廠達到營建和生產里程碑，預期在川普執政下，美國政府提供的資金會繼續到位。此前，拜登政府承諾依據晶片與科學法提供66億美元資金，協助台積電在亞利桑那州興建三座先進晶圓廠。

黃仁昭表示：「實際上，在第4季，我們已經獲得第一批政府補貼。」他透露台積電已經獲得其中的15億美元資金。

他說，在經歷了一些生產延後後，亞利桑那州一廠去年第4季已經開始生產先進晶片，至於另外兩座廠正按計畫興建中，第二座廠預定2028年投產。

台積電是在2020年5月宣布於亞利桑那州的第一筆投資，整體三座工廠的總投資額將超過650億美元。

然而外界擔心，川普上任後是否會重新檢視拜登執政時期的晶片補貼案。川普在競選總統期間公開批評這套法與其諾投入近530億美元投資美國國內半導體供應鏈的做法，主張關稅是推動在美國本土生產晶片的更有效策略。川普當選後，還曾指責台灣「偷走」美國晶片生意。

不過，產業專家表示，預期川普會大致維持拜登時期的晶片產業補貼政策，原因是國會兩黨持支持立場。

台積電董事長魏哲家16日在法說會上提到，台積電和美國政府與未來政府有很好溝通，也獲得聯邦、州和地方等級的承諾與支持。