CoWoS沒砍單 台積南科再擴2廠

輝達執行長黃仁勳旋風式訪台行程甫落幕，就傳出台積電要在南科擴充兩座CoWoS產能，此舉形同粉碎砍單傳言。業界預期，台積電短期內總計將擴充八座CoWoS廠，其中至少六座落腳南科。

供應鏈傳出，台積電三月將在南科三期取得廿五公頃土地，並規畫建構兩座CoWoS新廠，並加蓋一座辦公大樓。南科管理局表示，台積電確實有提出租地申請，但管理局不便透露廠商的開發計畫。

由於ＡＩ需求強勁，供應鏈統計，台積電短期內規畫八座CoWoS廠，包括嘉義一期已建的兩座，原本群創四廠也將改建為兩座；嘉義二期原規畫興建兩座，但因最快明年一月才能交地，南科三期馬上可交地，因此台積電規畫轉向，先向南科租用三期廿公頃土地，興建兩座CoWoS廠。至於最後兩座的落腳處仍在評估，「誰能更快交地，就在哪裡設廠」。

此外，台積電也將使用南科三期一塊五公頃土地，興建一棟辦公大樓；這塊地原本是台積電供應商家登精密預定的建廠用地，在各方協商下，轉給台積電優先使用。

供應鏈人士透露，台積電預計三月開始整地，依據以往建廠的進度推估，兩座南科CoWoS新廠將於明年四月完工，並可望開始裝機工程。

南科三期在台積電租用廿五公頃後，只剩一點五公頃可供租用，原本有意進駐的十餘家廠商希望落空。不過，近期啟動的南科四期未來將釋出約兩百公頃的土地，預期將吸引更多廠商進駐。