川普2.0時代 專家學者：台灣扮AI產業關鍵樞紐

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

川普2.0時代下，專家學者認為，2025年台灣是全球AI產業的關鍵樞紐，川普執政下，看好與AI相關如機器人、無人機、低軌衛星、車用AI、算力中心、軍工、資安等產業。

合作金庫集團首席經濟學家徐千婷在日前中經院舉辦「經濟展望論壇」表示，儘管川普上任，關稅、國債及美元等三大議題難以預測，但就產業發展來說，「半導體2025年仍是好年」，AI半導體仍是亮點產業。

成大經濟系主任、中研院經濟研究所研究員林常青認為，川普最重要的政策就是要保持美國科技領先，禁止關鍵技術流向中國大陸，對於AI出口管制將更嚴格。而台灣在全球AI產業具有關鍵樞紐，應可在美中地緣政治變局中扮演積極角色。

他提醒，我國IC設計及半導體成熟製程部分，一方面會面臨大陸內捲經濟外銷競爭，另方面也有機會獲得非紅供應鏈商機。

AI 半導體 川普

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