台積衝刺CoWoS先進封裝 協力設備廠營運熱轉
台積電新增南科三期兩座CoWoS新廠建設計畫，又要再投入至少2,000億元，加計嘉科等地CoWoS建廠，台積電未來幾年投資CoWoS的金額預料將高達四、五千億元起跳，業界評估後續投資額「只會更多、不會更少」，引爆龐大設備拉貨潮，弘塑（3131）、昇陽半、萬潤、均華等CoWoS相關協力廠營運大補，業績喊衝。
弘塑主要供應台積電濕製程設備等，並提供客製化產品，相關出貨機台數這幾年隨著台積電擴產大幅增加，法人估前年約50台，去年倍增至上百台規模，法人估計，今年可能持續增加150台至200台之間，而明年自有加上外包產能，進一步提升為200台至250台。
弘塑因應客戶端強勁需求，已著手擴增二廠產能，相關新產能預計7月開出，業界研判，主要就是為了台積電這個大客戶後續採購，並帶旺弘塑營運。
昇陽半在CoWoS應用布局包括矽中介層、承載晶圓等，以承載晶圓最受關注。法人說明，承載晶圓產品單價是現階段高階再生晶圓的1.5倍，待客戶採用放量後，將大幅挹注昇陽半營收。
值得注意的是，晶圓廠在提升良率過程中，需要大量測試用晶圓（再生晶圓），昇陽半以台灣再生晶圓龍頭之姿，切入台積電供應鏈，同時扮演台積電在先進製程、AI功率元件晶圓薄化、中介層，以及CoWoS先進封裝等四大領域要角，隨著台積電產能持續提升，昇陽半後續爆發力值得期待。
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