台積電傳再蓋兩座CoWoS廠 以行動反擊砍單傳聞

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
台積電衝刺CoWoS先進封裝布局。 (美聯社)
台積電衝刺CoWoS先進封裝布局。 (美聯社)

台積電（2330）衝刺CoWoS先進封裝布局，最新傳出又要在南科三期蓋兩座CoWoS新廠，投資金額估逾2,000億元。加計台積電正在嘉科園區如火如荼建置的CoWoS新廠，業界預期，台積電短期內總計將擴充八座CoWoS廠，其中，南科至少有六座，以實際擴產行動棒打CoWoS砍單傳聞。

對於相關傳聞，南科管理局表示，台積電確實有提出租地申請，惟不便透露廠商的開發計畫。台積電方面，董事長魏哲家上周於法說會已明確釋出「持續擴增CoWoS產能」的訊息。業界研判，台積電再次砸重金蓋CoWoS新廠，透露來自輝達等大客戶高速運算（HPC）相關訂單比預期更旺。

台積電南科再蓋CoWoS新廠
台積電南科再蓋CoWoS新廠

近期輝達砍單台積電CoWoS的傳聞甚囂塵上，輝達執行長黃仁勳日前旋風式訪台，直言：「並沒有縮減CoWoS產能需求，反而還要增加產能，並轉換為多一些對CoWoS-L的產能需求。」魏哲家日前於法說會也說，「外面謠言多，公司正持續擴產，以滿足客戶需求。」

知情人士透露，台積電這次在南科蓋CoWoS新廠，將落腳南科三期，土地面積高達25公頃，比嘉科廠區約20公頃更大，以嘉科CoWoS新廠投資約2,000億元計算，台積電此次在南科三期投資額也將「比照辦理」、自2,000億元起跳。

知情人士指出，魏哲家喊話持續擴充CoWoS產能，絕對不是「說說而已」，而是以最高效率「動起來」，最快3月就會取得南科三期這塊25公頃土地，將興建二座CoWoS新廠，以及一棟辦公大樓。

建廠進度方面，供應鏈透露，台積電在今年1月中旬向南科管理局提出租地簡報，獲正向回應，該公司採購單位即已第一時間啟動建廠計畫。根據消息，台積電預計3月開始整地，依據以往建廠的進度推估，兩座南科三期CoWoS新廠將於2026年4月即可完工，並有望開始裝機。

AI強勁需求帶動下，供應鏈統計，台積電短期內規劃蓋八座CoWoS新廠，包括嘉義一期已建的二座，原本群創四廠也將改建為二座；另外，嘉義二期原規劃建兩座，不過，因嘉義二期因最快也要到明年1月才能交地，而南科三期馬上可以交地，因此台積電建構規劃轉向。台積電已決定向南科先行租用南科三期土地興建二座CoWoS新廠。至於最後兩座要落腳何處，目前仍在評估中。

CoWoS 台積電

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