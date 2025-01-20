OpenAI攻代理領域 光通訊扮要角同步沾光

OpenAI登高一呼，加上輝達執行長黃仁勳點名「未來將是AI代理時代」，使用者依賴AI與日俱增，對AI算力需求隨之大開，為避免資料傳輸卡頓，光通訊扮演AI算力順利推進的最關鍵角色，眾達-KY（4977）、華星光（4979）、光聖（6442）、上詮（3363）等台廠營運受惠大。

業界人士指出，以ChatGPT為首的AI代理軍備競賽開啟後，將大幅推升800G等光通訊模組需求，需求量可望較前一代伺服器產品呈現倍數成長。隨著AI加速推升光通訊模組規格升級，高速傳輸需求已由400G轉向800G，下一代規格將走向1.6T，引爆光通訊產業新一波成長動能。

眾達受惠雲端趨勢升溫，高速傳輸需求高漲，各大雲端服務供應商（CSP）對高階網路交換器的傳輸速率要求朝400G、800G靠攏，今年400G產品將持續放量，800G接棒演出，成為推升營運成長的主要動能。

以眾達目前產品營收比重來看，400G及800G約占六成，法人估400G比重高達四至五成，隨著800G貢獻持續加溫，今年占比可望明顯擴增。

華星光今年持續聚焦AI與資料中心、共同封裝光學（CPO）、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，今年需求將明顯成長，連續光波雷射產品需求更是大增。

華星光認為，目前主流通訊基礎設施採400G、800G可插拔式光學元件，預期進入3.2T或更高的傳輸速度，散熱與功耗上將遭遇挑戰，將透過CPO結合矽光子技術，預期整個產業可望在二至三年內進入量產。