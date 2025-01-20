晶圓代工成熟製程 業界找新的獲利方程式

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工成熟製程在紅色供應鏈大舉入侵，殺價搶市下，已陷入一片紅海，部分陸企的報價甚至比台廠的成本還低，聯電（2303）、力積電（6770）、世界（5347）等台灣以成熟製程為主力的晶圓代工廠不能再用以前的思維，在消費性晶片代工領域和紅色供應鏈直球對決，而是要發展利基型產品，找出新的獲利方程式。

如今，台積電以晶圓代工龍頭之姿出面，助力力積電朝利基領域發展，帶領台灣晶圓代工產業轉型，力積電也將由傳統晶圓代工廠，轉型為台積電AI生態系一員，可預見未來將有更多業者緊貼台積電腳步前進，讓晶圓代工技術、客戶、資金三項關鍵要素逐步到位，迎來新氣象。

法人認為，力積電去年雖然受到消費性、車用及工業等成熟製程需求疲弱影響產能利用率，導致營收、獲利表現不佳，今年有望開始逐步擴大AI產品營收動能，業績力拚重回成長軌道，與台積電共同搶食AI商機。

雖然三星、英特爾等科技巨頭也積極卡位先進製程與先進封裝技術，但目前看來，三星、英特爾進展並不順利，而且各自陷入低潮。業界分析，台積電獨霸全球晶圓代工市場，與創辦人張忠謀堅持「只做代工、沒有自家產品」的原則高度相關。台灣人有彈性，台積電領先並獲得大廠客戶依賴，使得台積電有資本可以做最先進的技術，並以「大手帶小手」之姿，助力台灣晶圓代工業轉型。

近年來美國政府不斷促成供應鏈轉換，台積電身為晶圓代工產業領頭羊，在其引導協助下，更能協助台廠避開與紅色供應鏈的殺價競爭，找出新的獲利方程式。

力積 台積電 晶圓代工廠

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