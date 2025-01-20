OpenAI攻代理領域…將推虛擬助理Tasks 台鏈利多

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
OpenAI將推出名為「Tasks」的AI虛擬助理，讓聊天機器人ChatGPT化身任務自動化的AI代理人。路透
OpenAI將推出名為「Tasks」的AI虛擬助理，讓聊天機器人ChatGPT化身任務自動化的AI代理人。路透

OpenAI將推出名為「Tasks」的AI虛擬助理，讓聊天機器人ChatGPT化身任務自動化的AI代理人。隨著OpenAI揮軍AI代理領域，等同宣告「AI代理（Agent）」時代來臨，連帶催生後續龐大的AI伺服器需求動能，微軟伺服器代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等，將喜迎大商機。

輝達執行長黃仁勳日前出席美國消費性電子展（CES）專題演講時，即高呼「AI代理時代已經來臨」， AI代理將能在各個行業中協助完成各種任務，將帶來數兆美元的商機，徹底改變人們的工作方式，未來每一位軟體工程師、設計師乃至於知識型工作者，都需要AI運算來提升效率。

外媒報導，OpenAI正在ChatGPT測試名為Tasks的功能，可讓用戶在ChatGPT自動化執行排程任務，目前該功能測試版已開放給Plus、Team和Pro方案訂閱使用者測試。

Tasks主要是讓ChatGPT設定自動執行的任務，用戶目前可測試以ChatGPT提示，讓它執行重複性的任務，例如讓ChatGPT每天下午匯整AI新聞簡報、在特定時間點進行特定的活動，也能選擇提醒的頻率與時間。

業界人士指出，ChatGPT導入Tasks模式後，等同由被動對話的AI機器人，進一步化身能主動管理任務、執行工作排程的AI代理，隨著生成式AI龍頭跨入AI代理領域，也象徵著AI應用已正式進入AI代理時代。

微軟雲端平台Azure是OpenAI唯一的雲端服務供應商，隨著OpenAI大啖AI代理商機，對微軟雲端服務的需求也將暴增，催動AI伺服器需求引擎，主力代工廠鴻海、廣達、緯穎受惠。

從目前輝達GB200供貨來看，鴻海主要出貨微軟NVL 72整機櫃系統組裝訂單，廣達為NVL 36組裝主要供應商，而微軟同時也是緯穎第二大客戶。

以OpenAI去年7月釋出的通用AI（AGI）五大分級來看，OpenAI已從第一級的AI聊天機器人，跨過第二級的推理者AI，走向第三級的AI代理人階段，下一個等級則是可進行創新與發明的創新者AI（Innovators）。

依據OpenAI的AGI分級，當AGI達到第三等級的代理人AI等級時，AI已可獨立工作並進行決策，並且不需要人類的干預。

隨著蘋果作業系統導入OpenAI ChatGPT，Google也全力備戰，去年底即宣布推出新一代、也是Google迄今功能最強大的生成式AI模型Gemini 2.0，強調原生具備「代理能力」，為能獨立完成複雜任務的「AI代理時代」暖身。

【閱讀秘書】AI代理

AI代理（AI Agent）是一種由AI驅動的系統，能自主執行任務或決策，具備感知、決策、行動及學習能力，經過從環境中收集資訊後，透過演算法分析，執行相對應的行動，並不斷從經驗中學習，以提升效率。

AI代理的核心優勢在於節省人力、提高效率及解決複雜問題，可模擬人類的智能行為，應用於多種情境，例如自動化流程、數據分析、客戶服務等，包括即時回應用戶需求的客服機器人，可感知環境並控制車輛行動的自駕車應用，可根據市場數據自主進行買賣決策的金融交易系統，及協助安排日程、控制設備的智能助理。 （記者林薏茹）

AI 微軟 聊天機器人

延伸閱讀

和碩、緯創、緯穎投資「算力界的Uber」！Lambda宣布GB200進場

隱形冠軍／緯謙合縱連橫術 大小通吃搶客戶

三星傳與OpenAI合作開發AI TV 擬造「互動、翻譯字幕」功能

黃仁勳：Blackwell需求很強 台灣45座工廠賣力幫輝達

相關新聞

台積電傳再蓋兩座CoWoS廠 以行動反擊砍單傳聞

台積電衝刺CoWoS先進封裝布局，最新傳出又要在南科三期蓋兩座CoWoS新廠，投資金額估逾2,000億元。加計台積電正在...

CoWoS沒砍單 台積南科再擴2廠

輝達執行長黃仁勳旋風式訪台行程甫落幕，就傳出台積電要在南科擴充兩座CoWoS產能，此舉形同粉碎砍單傳言。業界預期，台積電...

台積衝刺CoWoS先進封裝 協力設備廠營運熱轉

台積電新增南科三期兩座CoWoS新廠建設計畫，又要再投入至少2,000億元，加計嘉科等地CoWoS建廠，台積電未來幾年投...

川普2.0時代 專家學者：台灣扮AI產業關鍵樞紐

川普2.0時代下，專家學者認為，2025年台灣是全球AI產業的關鍵樞紐，川普執政下，看好與AI相關如機器人、無人機、低軌...

台積攜力積電大咬AI商機 中介層、晶圓堆疊技術獲認證

台積電衝刺AI市場，帶領本土晶圓代工廠一起大搶AI訂單，力積電打響第一砲。業界傳出，力積電在AI製程關鍵中介層技術獲台積...

晶圓代工成熟製程 業界找新的獲利方程式

晶圓代工成熟製程在紅色供應鏈大舉入侵，殺價搶市下，已陷入一片紅海，部分陸企的報價甚至比台廠的成本還低，聯電、力積電、世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。