OpenAI攻代理領域…將推虛擬助理Tasks 台鏈利多
OpenAI將推出名為「Tasks」的AI虛擬助理，讓聊天機器人ChatGPT化身任務自動化的AI代理人。隨著OpenAI揮軍AI代理領域，等同宣告「AI代理（Agent）」時代來臨，連帶催生後續龐大的AI伺服器需求動能，微軟伺服器代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等，將喜迎大商機。
輝達執行長黃仁勳日前出席美國消費性電子展（CES）專題演講時，即高呼「AI代理時代已經來臨」， AI代理將能在各個行業中協助完成各種任務，將帶來數兆美元的商機，徹底改變人們的工作方式，未來每一位軟體工程師、設計師乃至於知識型工作者，都需要AI運算來提升效率。
外媒報導，OpenAI正在ChatGPT測試名為Tasks的功能，可讓用戶在ChatGPT自動化執行排程任務，目前該功能測試版已開放給Plus、Team和Pro方案訂閱使用者測試。
Tasks主要是讓ChatGPT設定自動執行的任務，用戶目前可測試以ChatGPT提示，讓它執行重複性的任務，例如讓ChatGPT每天下午匯整AI新聞簡報、在特定時間點進行特定的活動，也能選擇提醒的頻率與時間。
業界人士指出，ChatGPT導入Tasks模式後，等同由被動對話的AI機器人，進一步化身能主動管理任務、執行工作排程的AI代理，隨著生成式AI龍頭跨入AI代理領域，也象徵著AI應用已正式進入AI代理時代。
微軟雲端平台Azure是OpenAI唯一的雲端服務供應商，隨著OpenAI大啖AI代理商機，對微軟雲端服務的需求也將暴增，催動AI伺服器需求引擎，主力代工廠鴻海、廣達、緯穎受惠。
從目前輝達GB200供貨來看，鴻海主要出貨微軟NVL 72整機櫃系統組裝訂單，廣達為NVL 36組裝主要供應商，而微軟同時也是緯穎第二大客戶。
以OpenAI去年7月釋出的通用AI（AGI）五大分級來看，OpenAI已從第一級的AI聊天機器人，跨過第二級的推理者AI，走向第三級的AI代理人階段，下一個等級則是可進行創新與發明的創新者AI（Innovators）。
依據OpenAI的AGI分級，當AGI達到第三等級的代理人AI等級時，AI已可獨立工作並進行決策，並且不需要人類的干預。
隨著蘋果作業系統導入OpenAI ChatGPT，Google也全力備戰，去年底即宣布推出新一代、也是Google迄今功能最強大的生成式AI模型Gemini 2.0，強調原生具備「代理能力」，為能獨立完成複雜任務的「AI代理時代」暖身。
【閱讀秘書】AI代理
AI代理（AI Agent）是一種由AI驅動的系統，能自主執行任務或決策，具備感知、決策、行動及學習能力，經過從環境中收集資訊後，透過演算法分析，執行相對應的行動，並不斷從經驗中學習，以提升效率。
AI代理的核心優勢在於節省人力、提高效率及解決複雜問題，可模擬人類的智能行為，應用於多種情境，例如自動化流程、數據分析、客戶服務等，包括即時回應用戶需求的客服機器人，可感知環境並控制車輛行動的自駕車應用，可根據市場數據自主進行買賣決策的金融交易系統，及協助安排日程、控制設備的智能助理。 （記者林薏茹）
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