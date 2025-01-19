川普2.0時代來了！專家看好「這些產業」今年是好年

川普2.0時代來了！專家學者認為，2025年台灣是全球AI產業的關鍵樞紐，川普執政下，看好與AI相關如機器人、無人機、低軌衛星、車用AI、算力中心、軍工、資安等產業。

合作金庫集團首席經濟學家徐千婷在日前中經院舉辦「經濟展望論壇」表示，儘管川普上任，關稅、國債及美元等三大議題難以預測，但就產業發展來說，「半導體2025年仍是好年」，AI半導體仍是亮點產業；她並說，2025年台積電CoWoS產能再擴充一半仍供不應求，此外，美國四大雲端業者資本支出仍推升AI伺服器需求。

她並點名，低軌衛星和軍工產業。她說，低軌衛星在2025年進入快速成長期，將實現全網路覆蓋，可聯結包括船舶、飛機、偏遠陸地等；在俄烏戰爭後，大部分國家國防支出成長幅度皆高於先前水準，我國國防部在今年編列6,470億元國防支出，自俄烏戰爭起連續4年成長幅度達10%以上。

台新證券投信董事長鄭貞茂則判斷，美國不會對台增加關稅，而是要台廠去投資；「AI是台灣經濟保命符」，Nvidia帶動AI狂潮，台灣位居先進半導體製程領先地位，供應鏈有八成都是台廠，台灣產業彈性韌性皆佳，應該可以跑贏。

成大經濟系主任、中研院經濟研究所研究員林常青認為，川普最重要的政策就是要保持美國科技領先，禁止關鍵技術流向中國，對於AI出口管制將更嚴格。而台灣在全球AI產業具有關鍵樞紐，應可在美中地緣政治變局中扮演積極角色。

他指出，隨著AI科技進程，包括機器人、無人機、低軌衛星、車用AI、以及算力中心及大型資料儲存中心的需求推升，以及美中競爭也會使軍工、資安產業持續發展，這都有利於台灣供應鏈發展。他提醒，我國IC設計及半導體成熟製程部分，一方面會被中國大陸內捲經濟外銷掃到，面臨激烈競爭，另方面也有機會獲得非紅供應鏈的商機。