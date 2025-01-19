和碩、緯創、緯穎投資「算力界的Uber」！Lambda宣布GB200進場

美國雲端服務新銳Lambda Labs宣布第一批GB200伺服器已於16日到貨，成取得先進AI算力的領先業者，並公開點名該機櫃是由和碩（4938）服務，機櫃真身也首度對外亮相。Lambda Labs被譽為「算力界的Uber」，目前在手訂單已超過10億美元，由於展望前景樂觀，緯創（3231）、緯穎（6669）、和碩等供應鏈也反手基於財務理由投資客戶。

Lambda Labs 16日透露取得第一批GB200機櫃，並公開GB200真身長相，宣示意味濃厚。此舉正呼應和碩共同執行長鄭光志5日尾牙預告：下週將直送第一櫃機櫃到客戶資料中心！尾牙中，鄭光志在記者會中透露，雖和碩雖是伺服器中小型業者，但設備測試進度已經通過，2025年會繳出成績單，他並預告第一櫃GB200會將客戶資料中心直接做機櫃測試，通過後再裝機，期望過去一整年的努力在2025年有好的成果。

Lambda Labs宣布取得NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip，訓練力是NVIDIA Hopper 4倍，推論力則更高達30倍。

Lambda Labs為擴充資料中心建置規模，也在近期舉辦新一輪融資，在機櫃送達第二天，也就是17日，和碩宣布透過和瑋投資2,000萬美元入股Lambda Labs取得0.76%股權。

而根據供應鏈消息，Lambda Labs此次增資股東不只是和碩，還包括緯創跟緯穎都參與投資，另外，更早於2024年2月，美超微也入股近百億元台幣，投資Lambda，另外還出租矽谷數據中心空間給Lambda Labs，雙方合作關係也頗為緊密，其他一票股東都是科技業大咖，包括谷歌創投、 彭博投資、韓國電信、雷蛇、OpenAI創辦人、Quora執行長，Meta技術長、Palantir技術長及加速器Y Combinator總裁。

Lambda Labs的商業模式被視為打破科技巨頭壟斷的新商業模式，與CoreWeave等其他同行相比，Lambda Labs客戶分散度高，超過5000家用戶，且叢集式算力規模被譽為全球第四大，服務模式靈活度高，不僅全面開源API，客戶可以在幾分鐘內部署或關閉GPU資源，零浪費，零最低使用期限，另外若客戶需要在地算力也可以買斷Lambda工作站。

美國安卓樂資本（Andra Global）合夥人林家振認為，Lambda Labs以即時擴展、零浪費、開發者至上的雲端靈活服務，讓算力就像自來水即開即用，「就像是算力界的Uber」改變雲端遊戲規則，未來可負擔的算力資源將有利於創新的企業與個人，真正帶來解放創新。

根據指出，CoreWeave預測2024年營收約20億美元，年增330%，而2025年更誓言目標營收80億美元，傳言2025年將IPO，而Lambda 2024年營收預估突破4億美元，手中訂單預估達20億美元，預計2年後IPO，兩家看似規模有差距，但其實，CoreWeave是以挖礦起家，手中許多算力是從GPU礦機轉過來的，目前尚未看到官方預告已經啟動GB200機房消息，且客戶相當集中，微軟是其最大金主客戶。