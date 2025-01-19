美國有意擴大晶片管制 分析師：無礙AI、HPC限期趨勢

市場傳出，美國拜登政府將再擴大晶片管制，延伸至N16成熟製程，法人機構表示，相關管制對台積電（2330）的影響是可控，同時，美中貿易衝突持續，未來管制不會減少，地緣政治影響是長期，AI和HPC為長期趨勢，競爭力強的公司營運仍將持續向上。

市場傳出，美國總統拜登又要再擴大晶片管制，美方會把製程技術管制範圍擴大，從現行N7先進製程，延伸至N16成熟製程，台積電等晶圓廠大陸接單面臨更大挑戰。製程管制範圍擴大至N16，涉及的廠商、應用，與訂單量更多，根據規範草案，所有以N14、N16以下製程生產的晶片，都將納入三級的全球晶片管制之列，必須先取得政府許可證，才能銷往中國大陸和其他受管制的國家。

法人機構分析，若晶片製造商的客戶屬於授權名單內的企業，且晶片設計符合相關條件，例如製造商位於美國、盟國或台灣，這些客戶可以證明其晶片設計不受美國出口管制的約束。或晶片的電晶體數量少於300億個，並且由規範中明確列出的可信公司負責封裝，這類晶片也不會視為受管制的高階晶片。

新規範主要針對更高階的處理器，特別是中國大陸企業設計的AI加速器，只不過這次規範的範圍可能比美國政府官員原先告知台積電所涵蓋的更廣。

分析師表示，N16製程算是較成熟技術，國內量產的廠商僅有台積電，台積電已量產近10年，去年第3季台積電N16占營收比重約8%，且並非全數是中國大陸客戶。加上台積電N7以下為主要的營收來源，以台積電去年第3季來看，N7、N5、N3佔營收比重分別為20%、32%、17%。

去年11月美國商務部已致函台積電，對某些出貨中國大陸的N7以下製程先進晶片，實施出口管制。

台積電在收到美國商務部的信函後，已通知受影響的客戶，去年11月11日起暫停出貨晶片。若美方將管制擴大至N16，對台積電的影響應有限且可控，目前中國占台積電營收約10~15%，暫停出貨恐將會影響台積電營收，但由於台積電先進製程需求佳，仍有其他客戶可補上中國訂單。

美國總統拜登日前提出「人工智慧擴散臨時最終規則」，把晶片貿易限制分為三個等級，其中屬於最高層級的少數美國盟友，可繼續獲得幾乎無限制的美國晶片供應；第三級的國家則幾乎完全無法進口AI半導體。此法規將有120天的時間供公眾提出意見，也將給予業界一年的時間調整，以符合新的安全標準。該法規將於發布後120天生效，尚不清楚繼任總統川普的新政府將如何執行新規定。

法人機構認為，美鎖中禁令趨勢不變，不過AI和HPC為長期趨勢，其他市場成長終將抵消需求缺口，短期台灣廠商的訂單會有波動，即使受惠轉單也非一時就會顯現，未來管制不會減少，地緣政治影響是長期，惟有加強競爭力，成為產業前幾大，才能穩定生存，像是台積電，目前國內、外資機構評價仍全數買進的投資評等。