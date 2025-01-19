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聯強年營收要再創高 四大業務皆會成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
聯強集團2025新春聯歡晚會，左起為集團執行長王其勳、董事長苗豐強、總裁杜書伍、副總裁杜書全出席。記者林俊良／攝影
聯強集團2025新春聯歡晚會，左起為集團執行長王其勳、董事長苗豐強、總裁杜書伍、副總裁杜書全出席。記者林俊良／攝影

聯強（2347）集團昨（18）日舉行集團新春聯歡晚會，展望今年， 聯強看好商用加值、半導體等四大業務皆會成長，預期今年營收表現會優於去年、再創新高。

聯強集團總裁杜書伍表示，2024年是聯強值得記載的一年，2025年大家都在看川普在說什麼，世界將有很大變化，每個人都需要重新調校認知、做法，才能應對全球大環境的改變。

聯華神通集團董事長苗豐強指出，2024年全球蠻多不能預測的大事，但聯強集團營收仍繳出新高紀錄，2025年有很多未知的因素，相信聯強仍能交出更好的成績單。

聯強執行長王其勳指出，從各市場來看，泰國、越南、印尼、印度還在成長軌道，主要是開發中國家經濟仍在成長，有剛需。至於已開發國家，紐、澳市場也是正向趨勢。大陸市場部分，2024年已自谷底回升，預期今年將維持增長趨勢。

從四大業務展望來看，王其勳指出，2025年商用加值業務還是會成長，主要是產業界對AI需求持續，自動化仍是剛需，因此商用業務2025年仍是成長趨勢。

營收 聯強

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