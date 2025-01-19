鴻海24日嘉年華 抽百萬大獎

鴻海（2317）今(2025)年嘉年華活動將在1月24日舉行，並首度移師「台北大巨蛋」，主題為「2025鴻海運動嘉年華」，現場除安排「創意進場活動」、「聖火傳遞」、「大隊接力」、「趣味競賽」等橋段，還邀請到啦啦隊女神林襄，現身擔任加油隊長。同時，員工抽獎最大獎100萬元，仍將是今年尾牙外界關注的焦點。

針對外界關注鴻海2025年的尾牙活動，鴻海表示，將於1月24日於台北大巨蛋舉辦「2025鴻海運動嘉年華」，透過多元運動項目與團隊活動，凝聚力量、激發合作精神。鴻海說，這不僅是場充滿活力的盛會，更能深化員工的企業認同。

另外，鴻海為迎接嶄新的2025年，將今年1月ESG主題月以「展望未來」為核心主題，攜手全球子公司與各事業群夥伴，共同回顧過去一年的成果，並為2025年設定新目標。鴻海指出，這是為未來發展藍圖奠定基礎的重要時刻，透過專業分享與跨部門交流，激發靈感與創新動能，助力公司邁向新高度！

鴻海2024年營收達6.859兆元，年增11.37%，創歷史新高紀錄，並優於公司及市場預期。隨著人工智慧（AI）伺服器大量出貨，今年營收可望挑戰7兆元以上，有機會再創新高。劉揚偉之前就表示，2025年是鴻海的「AI人工智慧年」，AI將是2025年集團最重要成長動能，2025年AI伺服器在GB200出貨量帶動下將逐季攀升。