快訊

預算若遭大幅刪凍 內政部指恐有7.5萬戶難獲房租補貼

黃仁勳「TEAM TAIWAN」午宴 大老們吃什麼？滿桌功夫菜價格出爐

聯強杜書伍：今年重新調校做法 才能應對川普改變

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯強集團總裁杜書伍。記者吳凱中／攝影
聯強集團總裁杜書伍。記者吳凱中／攝影

聯強（2347）18日舉行集團新春聯歡晚會，展望今年， 聯強看好商用加值、半導體等四大業務皆會成長，預期今年營收表現仍會優於去年、再創新高紀錄。聯強集團總裁杜書伍指出，2025年大家都在看川普在說什麼， 而世界將有很大的變化，所以每個人都需要重新調校我們認知、做法，才能應對全球大環境的改變。

聯華神通集團董事長苗豐強指出，2024年全球蠻多不能預測的大事，但聯強營收仍繳出新高紀錄，2025年雖然有很多未知的因素影響，但相信聯強仍能達成更好的成績。

聯強集團總裁杜書伍表示，2024年是聯強值得記載的一年，2025年大家都在看川普在說什麼， 世界將有很大的變化，所以每個人都需要重新調校我們認知、做法，才能應對全球大環境的改變。

聯強執行長王其勳指出，今年從各別市場角度來看，泰國、越南、引尼、印度等國還是在成長軌道，主要是因相關開發中國家經濟仍在成長，至於在已開發國家方面，紐澳市場也是一個正向趨勢。而在中國大陸市場部分，2024年已自「谷底回升」、重回成長軌道，預期今年仍將維持增長趨勢。

王其勳指出，2025年商用加值業務還是會成長，主要是因產業界對AI需求持續，而且從目前趨勢來看，自動化仍是剛需，因此，商用業務在2025年仍是成長趨勢。

在通訊業務方面，目前看來在印尼、泰國、越南都會有不錯表現，因為市場仍有很大成長空間；至於資訊消費業務方面，還是要看各國需求狀況，但今年基本上是不悲觀。

而在半導體業務方面，儘管近年美國對中國大陸半導體、AI等設下不少限制，恐影響產業發展，唯王其勳認為，儘管多少會有影響，但聯強因有MSP平台，因此這可能還是一個機會，因為MSP讓聯強更加靈活。

聯強2024年營收4,259億元、年增7.55%，創歷史新高紀錄。其中，商用加值、資訊消費、通訊及半導體四大業務皆交出增長成績單。

聯強

延伸閱讀

終結頹勢！美股創選後最大單周漲幅 川普周一就職決策真相大白

川普2.0來了！大陸恐用這招因應關稅 專家：亞洲央行挑戰大

川習通話 學者：突顯川普直球談判風格

WSJ：川普驅逐第一槍瞄準芝加哥 就職第2天就突襲搜查

相關新聞

家登卡位半導體風口 董座邱銘乾喊話今年營收挑戰逾百億

家登（3680）集團今日舉行旺年會，董事長邱銘乾在會前受訪時表示，2025年對家登是相當好的一年，雖然家登去年營收突破6...

聯強杜書伍：今年重新調校做法 才能應對川普改變

聯強（2347）18日舉行集團新春聯歡晚會，展望今年， 聯強看好商用加值、半導體等四大業務皆會成長，預期今年營收表現仍會...

企業生日快樂／天虹 鐵皮屋打拚 寫下傳奇

天虹科技今年成立23年，董事長兼總經理黃見駱表示，天虹從銷售半導體陶瓷零備件起家，其後轉型跨足半導體設備製造，不但成為首...

企業生日快樂／天虹 經營鐵三角 互補共治

天虹科技集團創辦人暨執行副總經理羅偉瑞與天虹董事長兼總經理黃見駱，以及集團執行長易錦良三人組成的鐵三角，都是1995年加...

企業生日快樂／天虹 國際化布局 明年邁大步

天虹董事長兼總經理黃見駱表示，隨著去年已出貨的電漿化學氣相沉積（PECVD）設備加入產品陣容，挹注去年第4季營運升溫，今...

緯創董座林憲銘高呼 挺進科技服務…強調擺脫代工思維

代工大廠緯創小年夜昨（17）日登場，緯創董事長林憲銘表示：「代工產業已經是過去式，緯創已進入真正的科技服務業。」擺脫量大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。