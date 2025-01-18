聯強杜書伍：今年重新調校做法 才能應對川普改變

聯強（2347）18日舉行集團新春聯歡晚會，展望今年， 聯強看好商用加值、半導體等四大業務皆會成長，預期今年營收表現仍會優於去年、再創新高紀錄。聯強集團總裁杜書伍指出，2025年大家都在看川普在說什麼， 而世界將有很大的變化，所以每個人都需要重新調校我們認知、做法，才能應對全球大環境的改變。

聯華神通集團董事長苗豐強指出，2024年全球蠻多不能預測的大事，但聯強營收仍繳出新高紀錄，2025年雖然有很多未知的因素影響，但相信聯強仍能達成更好的成績。

聯強集團總裁杜書伍表示，2024年是聯強值得記載的一年，2025年大家都在看川普在說什麼， 世界將有很大的變化，所以每個人都需要重新調校我們認知、做法，才能應對全球大環境的改變。

聯強執行長王其勳指出，今年從各別市場角度來看，泰國、越南、引尼、印度等國還是在成長軌道，主要是因相關開發中國家經濟仍在成長，至於在已開發國家方面，紐澳市場也是一個正向趨勢。而在中國大陸市場部分，2024年已自「谷底回升」、重回成長軌道，預期今年仍將維持增長趨勢。

王其勳指出，2025年商用加值業務還是會成長，主要是因產業界對AI需求持續，而且從目前趨勢來看，自動化仍是剛需，因此，商用業務在2025年仍是成長趨勢。

在通訊業務方面，目前看來在印尼、泰國、越南都會有不錯表現，因為市場仍有很大成長空間；至於資訊消費業務方面，還是要看各國需求狀況，但今年基本上是不悲觀。

而在半導體業務方面，儘管近年美國對中國大陸半導體、AI等設下不少限制，恐影響產業發展，唯王其勳認為，儘管多少會有影響，但聯強因有MSP平台，因此這可能還是一個機會，因為MSP讓聯強更加靈活。

聯強2024年營收4,259億元、年增7.55%，創歷史新高紀錄。其中，商用加值、資訊消費、通訊及半導體四大業務皆交出增長成績單。