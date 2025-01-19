隱形冠軍／緯謙員工變股東 每年營運衝衝衝

緯謙科技總經理夏志豪，63年次，是緯創（3231）集團子公司新生代專業經理人之一，夏志豪認為，像緯謙這樣一個成立近十年的創業型公司，要持續不斷的擴大、成長，關鍵重點是從主管到內部每一名員工，大家都要以「創業者」態度認真對待公司發展。

夏志豪說，經營公司的最好態度，就要如同「自己拿錢出來開公司」一樣用心，自己很感謝集團老闆們願意讓公司主管變成公司股東，他認為，只有自身持股、出錢，才會讓員工有一種「自己也這是這個公司一部分擁有者（owner）」的感受，員工才會更願意投入、貢獻，覺得公司的方針與他的生活息息相關。也因此，自2019年至2023年的營收每年穩定成長30%以上。

夏志豪笑著說，其實他在2015年緯謙剛成立的時候，曾擔心自己的年紀相較其他新創夥伴會不會「超齡」、甚至擔憂自己自稱「新創」，會不會太過牽強，直到他真正的踏入新創的領域後，才看到有很多比自己還要資深的前輩，也都在新創圈共同耕耘時，自己內心才稍微安穩一點。

他坦言，創業不是只有成功或失敗，而是要以善變應萬變，他強調，惟有透過不斷的執行、修正和優化，堅持下去才能找到適合自己的路。

夏志豪認為，行業發展的方向隨時都在改變，無論是誰都沒有辦法直接丟出一個完全明確的方向，這需要不斷與團隊成員相互討論、集思廣益，才能透過大家的經驗獲取更好的答案，他鼓勵大家參與討論，甚至是一個較初級（junior）的人，也有可能提出很有亮點的建議。

夏志豪強調，科技的創新、進步，絕對不是「官大學問大」，而是看誰更願意去學新的事物，因此自己盡力為每個人搭建好舞台，也會繼續鼓勵團隊為每個同仁創造環境，讓創新的種子深植在每個人的身邊。