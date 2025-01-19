隱形冠軍／緯謙合縱連橫術 大小通吃搶客戶
與其他雲端服務商相比，緯謙科技總經理夏志豪表示，緯謙過去五年花費更多時間與心力，開發「製造、醫療、零售」三大專業雲端應用服務上，讓緯謙在市場布局上，較其他競爭對手更容易導入到應用場域中，成為緯謙市場競爭一大優勢。
緯謙董事長黃柏漙、總經理夏志豪兩人在公司草創之初，就將發展目標鎖定在「雲端服務」市場，夏志豪回憶最初公司2015年成立時，人數不到十人，搭上近年AI智慧製造、AI智慧醫療市場需求崛起的順風車，也讓緯謙迎來高速發展，營運規模不斷擴大，目前公司團隊已達百餘人。
在策略布局上，夏志豪分析，緯謙以縱橫雙向策略拓展服務市場，「橫向」是微軟、甲骨文代理產品，提供基礎的架構建置與混合雲解決方案。「縱向」則是深耕垂直產業，協助中小企業導入行業應用與IT整合服務。
身處競爭激烈且發展潛力巨大的雲端服務產業，緯謙近年也積極發展AI應用，基於微軟Azure OpenAI技術，發展機器學習、應用程式現代化、產業垂直應用服務，成為全台第一家取得微軟AI認證 (Build and Modernize AI Apps with Microsoft Azure) 之合作夥伴。
夏志豪坦言，緯謙能在初期迅速發展，得益於主要股東的支持與資源挹注，讓緯謙能全力衝刺市場，並有足夠的時間挖掘新的商業模式。緯謙嘗試將緯創集團在雲端、數位轉型的經驗萃取出來，讓團隊有脈絡可循，讓緯謙在發展上少走一些彎路。
也因為過去的製造業應用經驗，相較其他競爭廠商，緯謙更了解製造業的轉型痛點與Know-how，「中小製造業」是緯謙目前主要服務客群。
至於次要客群，則是進入門檻較高的醫療產業，緯謙也積極與重症醫學會、護理資訊學會、腦中風學會等公協會合作，掌握更多醫療機構需求。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Switch 2真的來了！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言