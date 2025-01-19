快訊

新建築霸占景觀權 龍山寺背後長出高樓、景觀宅獨享觀音山夕照

114學測第2天／國、英主科登場 考前5大注意事項一次看

法院裁定羈押尹錫悅 南韓史上首位現任總統被押

隱形冠軍／緯謙合縱連橫術 大小通吃搶客戶

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

與其他雲端服務商相比，緯謙科技總經理夏志豪表示，緯謙過去五年花費更多時間與心力，開發「製造、醫療、零售」三大專業雲端應用服務上，讓緯謙在市場布局上，較其他競爭對手更容易導入到應用場域中，成為緯謙市場競爭一大優勢。

緯謙董事長黃柏漙、總經理夏志豪兩人在公司草創之初，就將發展目標鎖定在「雲端服務」市場，夏志豪回憶最初公司2015年成立時，人數不到十人，搭上近年AI智慧製造、AI智慧醫療市場需求崛起的順風車，也讓緯謙迎來高速發展，營運規模不斷擴大，目前公司團隊已達百餘人。

在策略布局上，夏志豪分析，緯謙以縱橫雙向策略拓展服務市場，「橫向」是微軟、甲骨文代理產品，提供基礎的架構建置與混合雲解決方案。「縱向」則是深耕垂直產業，協助中小企業導入行業應用與IT整合服務。

身處競爭激烈且發展潛力巨大的雲端服務產業，緯謙近年也積極發展AI應用，基於微軟Azure OpenAI技術，發展機器學習、應用程式現代化、產業垂直應用服務，成為全台第一家取得微軟AI認證 (Build and Modernize AI Apps with Microsoft Azure) 之合作夥伴。

夏志豪坦言，緯謙能在初期迅速發展，得益於主要股東的支持與資源挹注，讓緯謙能全力衝刺市場，並有足夠的時間挖掘新的商業模式。緯謙嘗試將緯創集團在雲端、數位轉型的經驗萃取出來，讓團隊有脈絡可循，讓緯謙在發展上少走一些彎路。

也因為過去的製造業應用經驗，相較其他競爭廠商，緯謙更了解製造業的轉型痛點與Know-how，「中小製造業」是緯謙目前主要服務客群。

至於次要客群，則是進入門檻較高的醫療產業，緯謙也積極與重症醫學會、護理資訊學會、腦中風學會等公協會合作，掌握更多醫療機構需求。

AI 微軟 雲端服務

延伸閱讀

12年首次 微軟365漲價了

三星傳與OpenAI合作開發AI TV 擬造「互動、翻譯字幕」功能

微軟調漲美國個人版365價格 Google也漲Workspace費用

OpenAI執行長爆性醜聞？親妹提告3歲起遭性侵 奧特曼否認指控

相關新聞

家登今年業績挑戰百億 切入航太事業打造營運三隻腳

家登集團昨（18）日舉行旺年會，董事長邱銘乾表示，家登搭上半導體成長風口，「站上風口，連豬都會飛」，看好今年在半導體、航...

聯強年營收要再創高 四大業務皆會成長

聯強集團昨（18）日舉行集團新春聯歡晚會，展望今年， 聯強看好商用加值、半導體等四大業務皆會成長，預期今年營收表現會優於...

隱形冠軍／緯謙化身企業專屬資訊長 協助客戶漫步在雲端

一站式創新雲端服務供應商緯謙科技（WiAdvance）多年來持續專注於透過雲端、AI與大數據技術協助企業夥伴數位轉型，以...

隱形冠軍／緯謙員工變股東 每年營運衝衝衝

緯謙科技總經理夏志豪，63年次，是緯創集團子公司新生代專業經理人之一，夏志豪認為，像緯謙這樣一個成立近十年的創業型公司，...

隱形冠軍／緯謙合縱連橫術 大小通吃搶客戶

與其他雲端服務商相比，緯謙科技總經理夏志豪表示，緯謙過去五年花費更多時間與心力，開發「製造、醫療、零售」三大專業雲端應用...

隱形冠軍／中華開發：緯謙背靠緯創集團 豐富資源拓市

中華開發資本管顧副總經理鄒旭昇指出，緯謙汲取緯創集團在電子製造業的堅實基礎，同時積極擴展雲端應用市場，成為台灣極少數具備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。