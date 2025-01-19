隱形冠軍／緯謙合縱連橫術 大小通吃搶客戶

與其他雲端服務商相比，緯謙科技總經理夏志豪表示，緯謙過去五年花費更多時間與心力，開發「製造、醫療、零售」三大專業雲端應用服務上，讓緯謙在市場布局上，較其他競爭對手更容易導入到應用場域中，成為緯謙市場競爭一大優勢。

緯謙董事長黃柏漙、總經理夏志豪兩人在公司草創之初，就將發展目標鎖定在「雲端服務」市場，夏志豪回憶最初公司2015年成立時，人數不到十人，搭上近年AI智慧製造、AI智慧醫療市場需求崛起的順風車，也讓緯謙迎來高速發展，營運規模不斷擴大，目前公司團隊已達百餘人。

在策略布局上，夏志豪分析，緯謙以縱橫雙向策略拓展服務市場，「橫向」是微軟、甲骨文代理產品，提供基礎的架構建置與混合雲解決方案。「縱向」則是深耕垂直產業，協助中小企業導入行業應用與IT整合服務。

身處競爭激烈且發展潛力巨大的雲端服務產業，緯謙近年也積極發展AI應用，基於微軟Azure OpenAI技術，發展機器學習、應用程式現代化、產業垂直應用服務，成為全台第一家取得微軟AI認證 (Build and Modernize AI Apps with Microsoft Azure) 之合作夥伴。

夏志豪坦言，緯謙能在初期迅速發展，得益於主要股東的支持與資源挹注，讓緯謙能全力衝刺市場，並有足夠的時間挖掘新的商業模式。緯謙嘗試將緯創集團在雲端、數位轉型的經驗萃取出來，讓團隊有脈絡可循，讓緯謙在發展上少走一些彎路。

也因為過去的製造業應用經驗，相較其他競爭廠商，緯謙更了解製造業的轉型痛點與Know-how，「中小製造業」是緯謙目前主要服務客群。

至於次要客群，則是進入門檻較高的醫療產業，緯謙也積極與重症醫學會、護理資訊學會、腦中風學會等公協會合作，掌握更多醫療機構需求。