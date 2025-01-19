隱形冠軍／中華開發：緯謙背靠緯創集團 豐富資源拓市
中華開發資本管顧副總經理鄒旭昇指出，緯謙汲取緯創（3231）集團在電子製造業的堅實基礎，同時積極擴展雲端應用市場，成為台灣極少數具備Oracle VAD（VAD, Value Added Distributor）資格的代理商。
鄒旭昇表示，中華開發資本對緯謙的投資，是順應科技發展趨勢的重要布局。
緯謙自2019年至2023年的營收每年穩定成長30%以上，主要得益於其代理的Microsoft和Oracle雲端產品，迅速累積廣泛的企業客戶基礎。Microsoft Azure的市占率持續攀升，再加上生成式AI應用Copilot的推出，使其雲端平台的應用價值進一步提升，為緯謙未來的業務成長注入強大動能。同時，Oracle雲端業務的成長也將持續挹注緯謙的營收，使其在台灣的雲端市場中維持領先地位。
此外，緯謙耕耘產業並開發垂直應用產品（Vertical Solution）。這不僅讓緯謙能夠在競爭激烈的雲端市場中找到高利潤增長點，更進一步鞏固其與企業客戶的深度合作關係。
鄒旭昇表示，緯謙因背靠緯創集團的資源，以及大股東中華電信在業務上的合作，因此持續擴大雲端客戶數目的同時，仍有足夠的資源進行高毛利率垂直產品的開發，惟前期所需要付出的研發資源多，一般代理商無法承擔，緯謙挾帶此競爭優勢下，將持續開展各項產品，優化產品結構。
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