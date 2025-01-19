隱形冠軍／緯謙化身企業專屬資訊長 協助客戶漫步在雲端

一站式創新雲端服務供應商緯謙科技（WiAdvance）多年來持續專注於透過雲端、AI與大數據技術協助企業夥伴數位轉型，以「雲地串聯，產業轉型」策略為主軸，協助台灣中小企業發展雲端整合服務和產業加值方案。成功入選創投公會2024年《新創100大》企業。

近年來受到資通訊科技產業發展影響，透過數位轉型改寫商業模式、提高營收或員工生產力，已經成為企業經營最重要的課題。緯謙在2015年從代工大廠緯創資通集團的一個小事業群獨立拆分，一開始便以雲端服務供應商為定位，近十年來瞄準數位轉型、AI商機，在製造業、醫療業、零售業已累積頗具規模的客戶群，在市場上建立良好的口碑。

雲地串聯 提供客製服務

作為中小企業的轉型夥伴，緯謙擁有成熟的雲端技術、顧問團隊及創新的產業解決方案，致力將IT整合應用、垂直場域等數位轉型的經驗推廣給其他企業，就像是一家企業的技術長（CTO）一樣，為企業進行科技的優化發揮最大經營與管理效益。

緯謙科技總經理夏志豪表示，幾年前緯謙決定成立時，便有非常明確的目標，就是要作為一家專門提供「雲端服務」的業者，透過打造各種基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，緊抓市場需求，同時積極與雲端大廠Microsoft、Oracle建立合作關係，以國際級的雲端基礎，滿足企業各式各樣的轉型需求。

夏志豪分析，雲端代理市場競爭激烈，若只是銷售原廠代理產品容易陷入削價競爭，難以提升毛利。作為創新的雲端服務供應商，緯謙為了能提升公司的服務價值，除了基本雲端軟體銷售服務之外，更以雲端加值、產業服務主軸，發展AI、雲端整合服務和垂直產業解決方案。而作為資訊服務市場的後進者，緯謙要將企業客戶從老牌的競爭廠商中拿過來並不容易，尤其台灣市場規模小，更加深業務拓展的難度。

幸運的是，緯謙創立時便選對題目，當時雲端應用才剛開始發展、市場需求強勁，乘此時機找到資服市場的切入機會，也確立以深耕雲端服務為發展方向。

精益求精 贏得創投芳心

緯謙透過協助企業部署雲端資源，提供專業的雲端搬遷、轉型策略、技術導入、整合支援和雲端託管，打造兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案，為客戶量身打造適合各種企業特性的雲端服務。

夏志豪表示，緯謙以「Cloud、AI、Data」作為核心，為企業打造智慧製造、智慧醫療、智慧零售/政府及AI等一系列應用服務，引領產業實現高效轉型，而團隊也因為堅守著如此明確的自我定位，很快就受到市場投資人關注，在2021年取得中華電信策略入股，「中華開發、凱基金控」兩家大廠則是在2023年達成合作。

緯謙一直與集團以及投資人所屬的相關企業保持合作，在製造、電信跟金融各個場域的落地實踐都非常有幫助。

面對不斷擴大的AI市場，緯謙也跟手中握有的多家製造、醫療業客戶積極商討、進行更多交流及互動，並了解各種不同的營運和工作流程的痛點。

夏志豪認為，「AI擁有很多可能性，也可以應用在各個不同的領域，甚至未來還有機會能替人類負擔部分的工作」，因此，緯謙除了從專業的雲端搬遷、轉型策略、技術導入、整合支援和雲端託管來切入布局、也將運用AI、數據、雲端技術協助客戶帶動組織轉型。

展望未來，緯謙看好在廣泛運用雲計算的新時代中，「公有雲」仍握有相等強勁的發展潛力，並將持續致力替旗下客戶，提供量身訂做的私有雲或混合雲解決方案。緯謙多年秉持著創新雲端技術服務的精神，不斷提升自身能力，以期與客戶共同打造敏捷IT營運模式，樹立高效雲端企業的新典範。