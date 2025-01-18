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家登卡位半導體風口 董座邱銘乾喊話今年營收挑戰逾百億

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾喊話今年營收挑戰逾百億元。記者簡永祥/攝影
家登董事長邱銘乾喊話今年營收挑戰逾百億元。記者簡永祥/攝影

家登（3680）集團今日舉行旺年會，董事長邱銘乾在會前受訪時表示，2025年對家登是相當好的一年，雖然家登去年營收突破65億元，但他每年都會員工一個瘋狂挑戰目標，他認為以家登追求創新，尋找新技術、新客戶和新市場的創新商業模式，有幸卡到半導體起飛的風口上，俗話說，只要站上風口上，連豬都會飛，他希望家登集團員工勇於挑戰今年營收逾百億元。

邱銘乾強調，家登原本經營項目除了半導體外，還包括面板等光電產業的載具，後來決定重押半導體，也慶幸選對產業，跟著大客戶一起成長。如今也透過站在巨人的肩膀上，找找新市場和新客戶的投資機會，成為創新服務解決方案提供者。

他強調，家登集團目前主力產品為光罩及製程晶圓載具，隨著極紫外光（EUV）推進至新世代Hing-NA機款，家登也完成新型EUV POD產品，後續還包括迎合新型先進封裝CoPoS的載具，不管採取500x500、或515x515或600x600等不同規格，目前都跟家登合作，未來這些先進封裝成為主流，家登都成為參與制定規格成員，為集團注入新動能。

邱銘乾表示，家登目前的商業模式採取站在現在看未來，永遠領先一步布局下一世代新技術，提早發現市場，創造領先地位。這其中以大中華地區的FOUP最盛，伴隨中國客戶晶圓代工廠因應電動車、AI以及手機在地化需求不斷擴廠，家登已成為大中華客戶首選，晶圓載具及光罩載具需求量快速提升。家登台灣母廠全速進行技轉及支援家登大中華雙廠：昆山廠及重慶協力廠，和各大客戶積極完成廠區驗證，出貨量將持續攀升，在地供貨奠定大中華載具龍頭之市場地位。再加上2025眾所矚目之High-NA EUV及CoPoS技術發展，家登多頭並進，未來可期。

此外，家登航太也寫下新里程碑，去年營收屢月創新高，不斷擴充產品線，長單疊加奠定穩固營收成長基礎。2025航太持續開拓新產品領域及送樣，主攻引擎燃料系統零件，其市場潛力值得期待。除此之外，家登集團也投入液冷及散熱整合系統服務，如果能獲客戶驗證通路，帶動營收會呈現大幅躍升，他認為集團營收挑戰逾百億元的目標不會淪為空喊。

半導體 家登 晶圓代工廠 營收

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