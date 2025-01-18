黃仁勳宴請台灣供應鏈及夥伴 魏哲家、劉揚偉都到了
晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（18）日中午在古早味餐廳宴請台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等半導體及製造的供應鏈廠商，席開超過五桌、據了解有超過35個企業大老出席。
黃仁勳邀請名單包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、宏碁董事長陳俊聖、和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、緯穎董事長洪麗寗 、鴻海旗下工業富聯（FII)董事長鄭弘孟、矽品董事長蔡祺文、廣達副董事長梁次震、微星董事長徐祥、華碩共同執行長胡書賓、英業達總經理蔡枝安、技嘉總經理李宜泰、技嘉總經理林英宇、華擎總經理許隆倫。
日前黃仁勳就預告，為來年做準備，他也會與其他供應鏈高層會面，更提前預告會來參與今年台北國際電腦展，並有相關主題演講。
黃仁勳與魏哲家餐敘後也透露，感謝台積電在過去一季給予的支援與所有努力，包括Blackwell平台、CPU、網通晶片等，持續提升相關產出，也開始採用新的CoWoS-L技術，台積電團隊相當忙碌，他為此表達謝意，也要為接下來一年做準備，這將是相當重要的一年。
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