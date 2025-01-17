黃仁勳親口保證！緯創再迎大訂單 總座：主力湖口春節不關燈加班趕工

代工大廠緯創（3231）集團尾牙「緯創小年夜」於17日在南港展覽館舉辦，團隊也特地邀請輝達執行長黃仁勳現身同樂，而緯創總經理林建勳致辭時指出，旗下湖口廠還有超過1,000名同仁無法到場時參與，主要是因為輝達下的訂單太龐大了，所以才需要湖口廠加班趕工，面對全球市場持續增加的龐大需求，自己預期「今年過年主力湖口廠因為生意太好了，整個產線都不會關燈，將繼續加班趕工。

黃仁勳今日上午受訪時透露，自己很榮幸受邀參加緯創尾牙，他也非常感謝緯創與輝達攜手合作達到的成果。他強調，要獨自打造一間公司並不容易，需要很多優秀員工和夥伴。輝達正在做的是重新發明近60年來幾乎沒變的電腦，「我們可以撐起整個產業」，對整個產業是很棒的機會。而他作為緯創尾牙的「神秘嘉賓」，也在登台後直言「目前訂單是非常大，但之後的訂單量還會再更大（is very big，The amount will be more）」。

林建勳直言，自己很感謝黃仁勳同意來為同仁們打氣，事實上，黃仁勳在一聽到自己的邀請，馬上就答應了，因此真的很讓自己感動。待林建勳語畢後，黃仁勳也從舞台上現身，特別在董事長林憲銘的陪同之下，一步一步的登上緯創小年夜的舞台，他一登台便獲得全場掌聲雷動的掌聲，他也親切的向全場與會的上萬名同仁揮手致意。面對讓湖口廠同仁無法休假，黃仁勳也拿起麥克風特別像遠端參加的值班同仁表達感謝，並直言「我送發紅包，大家謝謝！」，並高喊「愛你們！愛你們緯創」。

據悉，緯創目前主要負責製造「高毛利AI伺服器基板」，以及負責系統組裝的產線，主要落腳在新竹地區，包括現有的湖口廠區、以及竹科新安廠區，不過待新總部本季正式完工後，緯創未來在新竹地區，將握有高達3個有能力生產高階伺服器的產線。而總經理林建勳也直言，未來將把旗下竹科與湖口工業區的生產能量進行大整合，除了持續擴大自身產值，也將創造出更多的高薪就業機會。