美光將在台量產1-Gamma技術
記憶體大廠美光來台滿30周年，美光企業副總裁暨台灣美光董事長盧東暉昨（17）日提到，美光持續在台灣投資，至2024年累計在台灣投資規模已逾1.1兆元，看好台灣優勢，將最先進製程在台量產，將持續擴展1-Beta產能，今年將啟動1-Gamma技術量產。
美光是台積電（2330）記憶體先進封裝夥伴，加入台積電2022年成立的OIP 3DFabric聯盟，為未來高頻寬記憶體（HBM）提供解決方案。
盧東暉昨透露，美光HBM3E等產能都在爬坡向上，因應先進製程投資與人才需求，持續人才招募對應公司發展策略。去年12月台灣美光擴大國際人才招募，開出上百職缺，首度派員前往南韓招募應屆畢業生來台，涵蓋前段和後段領域。
提到南韓人才招募，盧東暉說，美光徵才主要鎖定應屆畢業生，美光近幾年因發展HBM在南韓知名度提升，且台灣距離南韓近，尤其美光的美國企業文化對於當地人具吸引力，並不是挖角競爭對手員工，美光開出的薪資條件與台灣員工相同，預計招募100多人，包含前段和後段領域，工作地點在桃園和台中。
盧東暉表示，美光來台投資滿30周年，至2024年美光累積在台灣投資新台幣1.1兆元，台灣員工達1.2萬人。
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