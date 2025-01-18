緯創董座林憲銘高呼 挺進科技服務…強調擺脫代工思維

代工大廠緯創（3231）小年夜昨（17）日登場，緯創董事長林憲銘表示：「代工產業已經是過去式，緯創已進入真正的科技服務業。」擺脫量大或低價取勝的時代，增加高附加價值產品線，不含AI在內，去年高毛利產品貢獻營收超過1,500億元。

緯創集團小年夜昨晚於南港展覽館登場，參與員工人數破萬人。林憲銘與總經理林建勳會前受訪，對於紅鏈指標廠立訊集團將收購另一家陸企聞泰科技組裝業務，林憲銘表示，若停留在代工思維將公司做大，「我們不是太擔心」。

緯創旺年會談話

林憲銘解釋，緯創的營運成長已擺脫靠產能、產量或低價取勝模式，「這個時代已經過去了」，智慧化、全球化、長短鏈供應或系統化等，不是代工產業能做的事。

林憲銘說，緯創服務團隊會持續成長，服務營收已超過300億元，相關毛利率比做PC好很多，若不計AI產品，從過去定義的高毛利產品線來看，去年營收貢獻已逾1,500億元。

林憲銘表示，去年緯創做得很不錯，但還要往更高的地方努力，2024年世界總體局勢並未改善，2025年還是有變數，緯創將持續以實力累積經營韌性，提高附加價值。

對於AI可能泡沫一說，林憲銘認為，這波AI投資還會持續，他深受其利，對未來發展更有信心，今年AI需求一定會繼續快速成長，其他業務估維持平穩。

談及美國政府擬擴大對中國AI晶片禁令，緯創總經理林建勳表示，目前看來沒什麼影響，需求還是遠大於供給，今年營運不會受影響，且相信整個生態系都會有因應對策。林憲銘表示，市場都在靜待川普上任後的相關政策出爐，對今年全球經濟影響會較大，但緯創美國布局具備足夠應變能力。