聽新聞
0:00 / 0:00
緯創董座林憲銘高呼 挺進科技服務…強調擺脫代工思維
代工大廠緯創（3231）小年夜昨（17）日登場，緯創董事長林憲銘表示：「代工產業已經是過去式，緯創已進入真正的科技服務業。」擺脫量大或低價取勝的時代，增加高附加價值產品線，不含AI在內，去年高毛利產品貢獻營收超過1,500億元。
緯創集團小年夜昨晚於南港展覽館登場，參與員工人數破萬人。林憲銘與總經理林建勳會前受訪，對於紅鏈指標廠立訊集團將收購另一家陸企聞泰科技組裝業務，林憲銘表示，若停留在代工思維將公司做大，「我們不是太擔心」。
林憲銘解釋，緯創的營運成長已擺脫靠產能、產量或低價取勝模式，「這個時代已經過去了」，智慧化、全球化、長短鏈供應或系統化等，不是代工產業能做的事。
林憲銘說，緯創服務團隊會持續成長，服務營收已超過300億元，相關毛利率比做PC好很多，若不計AI產品，從過去定義的高毛利產品線來看，去年營收貢獻已逾1,500億元。
林憲銘表示，去年緯創做得很不錯，但還要往更高的地方努力，2024年世界總體局勢並未改善，2025年還是有變數，緯創將持續以實力累積經營韌性，提高附加價值。
對於AI可能泡沫一說，林憲銘認為，這波AI投資還會持續，他深受其利，對未來發展更有信心，今年AI需求一定會繼續快速成長，其他業務估維持平穩。
談及美國政府擬擴大對中國AI晶片禁令，緯創總經理林建勳表示，目前看來沒什麼影響，需求還是遠大於供給，今年營運不會受影響，且相信整個生態系都會有因應對策。林憲銘表示，市場都在靜待川普上任後的相關政策出爐，對今年全球經濟影響會較大，但緯創美國布局具備足夠應變能力。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Switch 2真的來了！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言