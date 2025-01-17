緯創尾牙「人人有獎」 董座林憲銘「最低1萬」豪撒上億

AI狂潮席捲全台，帶動台股科技族群全面飆漲，而作為電子五哥中表現最為突出的大廠，緯創集團為犒勞同仁一年來的辛勞，也於17日在南港展覽館舉辦尾牙活動「緯創小年夜」，並找來「AI教父」黃仁勳站台，也讓現場同仁直呼精彩難忘，而董事長林憲銘也在活動尾聲再度登台，宣布加碼為「沒抽到獎的員工」每人發放1萬元，發放獎金額度突破上億元，也讓現場瞬間歡聲雷動。

根據緯創（3231）公布2024年財報顯示，去年第4季稅後純益94.53億元、季增125.12%、年增77.88%，每股純益1.85元；而全年稅後純益則達306.29億元，年增67.7%，每股盈餘6.11 元，足足比前一年度每股盈餘4.08元大增2.03元。而林憲銘今日在抽完18888元、28888元、38888元、500000元的大獎之後，也再度站上舞台宣布，由於去年EPS達6.11元，因此再加碼抽出「61萬1千元」特別獎。

事實上，緯創目前在GPU基板、GPU模組、伺服器等AI產品方面的表現仍在不斷增長，也帶動去年營收大幅成長，而隨著旗下新竹廠即將在第1季完工落成，未來產能也將持續向上成長，而董事長林憲銘在今日尾聲也重新站上舞台宣布，謝謝同仁們的努力以及陪伴，今晚若沒抽到獎的同仁也別氣餒，並高呼「為沒抽到獎的員工，每人發1萬元」，瞬間引發全場高興歡呼。